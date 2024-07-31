Konak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, rutin temizlik çalışmaları sırasında yavru bir kedinin hayata tutunmasını sağladı. Çöp kamyonundan gelen sesi fark eden temizlik işleri personeli İrfan Sever, çöplerin arasına sıkışmış olan yavru kediyi kurtararak bakımını üstlendi.

Çöplerin arasında bulundu

Çöp kamyonunun kazanından gelen sesi fark eden İrfan Sever ve ekip arkadaşları, hemen işlemleri durdurarak sesin kaynağını bulmaya çalıştı. Şantiyedeki temizlik işçileri, sesin geldiği yeri belirlemek için araçları kapattı. Dakikalar içinde sesin kaynağını bulan Sever, yavru kediyi özenle kurtardı.

Veteriner hekimlerin güvenli elleri

Yavru kedinin adı Umut oldu ve hemen Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne götürüldü. Uzman veteriner hekimler tarafından muayenesi yapılan Minik Umut'un bakımını üstlenen İrfan Sever’e, yavru kedi bakımı konusunda da bilgi verildi.

Başkan Mutlu’dan teşekkür

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, belediye personelinin duyarlılığını överek, "Yaşam hakkının tartışılmaması gerekirken, sokaktaki can dostlarımızın ölümünün bir hak gibi dayatılmasına en güzel cevabı Umut verdi. Tüm bu tartışmalar arasında hayata tutundu. Duyarlı personelimize teşekkür ediyor, tüm mesai arkadaşlarımla gurur duyuyorum” dedi.

Elbirliğiyle kurtardılar

Temizlik işleri personeli İrfan Sever, “Aracımızın içinde bir yavru kedi sesi duydum. Kazanın içine girip aradım ama önce bulamadım. Sonra arkadaşlarımdan yardım istedim. Arka aparatı kaldırıp, oradaki otları yavru kediye zarar vermeyecek şekilde çektik ve kediyi kurtardık. Çok sevindik. Mutluyuz, bir can kurtardık. O benim için bir umut. Onu yanımdan hiç ayırmayacağım. Adını da Umut koydum” diyerek sözlerini tamamladı.