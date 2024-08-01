Konak Belediyesi ağustos ayı olağan meclis toplantısı Eşrefpaşa Dr. Selahattin Akçiçek Külltür Merkezinde gerçekleştirildi. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ‘nun başkanlığında gerçekleşen toplantıda yapı kayıt belgelerinden, Alsancak’ta elektrik çarpması sonucu hayatını kaybeden vatandaşlara ve Güneşli Mahallesi’ndeki çalışmalara kadar pek çok konu tartışmaya açıldı. Haber Ekspres Gazetesi'nden Burcu Yanar'ın haberine göre, yapı kayıt belgeleri ile ilgili önerge mecliste küçük bir tartışma yarattı. Tartışmaya rağmen önerge oy çokluğu ile kabul edildi.

Dilek ve öneriler kısmında söz alan AK Parti meclis üyesi İsmail Özen, “Geçmiş dönemden kalma oldukça borçlu bir belediyeyi devralmak durumunda kaldınız. Geçmiş dönemde alınan kararları yok etme gibi bir girişim hissediyorum. Kızılay’dan gelen yerin iptal edilmesi ve Güneşli Mahallesindeki jandarma yeri ile alakalı kafamızdaki soru işaretlerinin kalkması açısından nasıl bir yol izlemek istiyorsunuz meclisi bilgilendirirseniz mutlu olurum” diyerek başkandan bir açıklama istediğini belirtti.

"Doğrudan katılımı hayata geçirdik"

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, doğrudan katılım modelini hayata geçirdiklerine dikkat çekerek, “Jandarma alanının Konak Belediyesi’ne katılmasını çok kıymetli buluyorum. Kamunun diğer bölümlerinin de yer sıkıntısı var. Bu bakımdan çok olumlu bir gelişme. O bölgede biriken çok faklı beklentiler olduğunu gördüm. Böyle bir yeri bulunca ne kadar eksiğimiz varsa hepini orada görmek ve yapmak istediğimizi fark ettim. O bölgede otopark yok, sosyal kültürel tesis yok, spor alanı yok, düğün salonu yok, kreş yok, pazar yeri yok. Bunların hepsi eksik. Tüm ihtiyaçları bir yerden karşılayabilir miyiz ya da bizi mutlu eder mi buna baktık. Atilla spor ve jandama alnını ele alan bir düşünceye girdik ve orada yaşayanlarla bunu paylaşmak istedik. Aslında orada yaşayan halk jandarma alanına pazar yerini sokmak istemiyor. Biz onun katlı otoparkın altında yapılarak çözülebileceğini düşündük. Kesinlikle pazar yeri otoparkın altına alınması ve bu alanda herkesin birlikte sosyallleşebileceği bir alan olması algılandı. Planlamada yanlış bir şey yok sadece çok fazla fonksiyonu olan bir alanda hangileri kalsın hangileri başka yere taşınsın buna baktık. Buradaki yeşil dokuyu da sevdik. Kullanıma açalım diye düşündük bu bir şeyleri yok etme ya da yıkma değil vatandaşı da dahil etmektir. Doğrudan katılım modelini hayata geçirdik. Bizden önce muhtarlıklarda yapılan toplantılardan ve fikirlerin taşınmasından çok da mutlu olduk. Umarım bizim dönemimizde tamamlanır” açıklamasında bulundu.

Başkan Mutlu: Bu bir cinayettir

Geçtiğimiz haftalarda Alsancak’ta meydana gelen ve iki kişinin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan olaya ilişkin de açıklamada bulunan Mutlu, “Bizimle ilgili olmayan bir alanda iki kişinin hayatını kaybetmesi üzücü. Bunun cinayet olduğunu söyleyen ilk kişi de benim. Bu affedilir bir şey değil. İşini düzgün yapmayanların sebep olduğu bir cinayettir. Ancak yaptığım ironi anlaşılmadığı için güldüğüm sanılarak linç yedim. Nisan ayından beri birlikteyiz ve birbirimizin niyetini anlıyoruz. Sizler tarafından bunun dile getirilmesine çok üzüldüm” dedi.

İkiz: Stratejik öneme sahip

Yapı kayıt belgeleri ile ilgili çıkan tartışmada söz alan CHP Meclis Üyesi Saygın İkiz, konunun stratejik bir öneme sahip olduğuna dikkat çekerek, “İmar planlarının sürdürülebilir olması aşaması da var. Dolayısıyla karar metninde bu taşınmazların imar planlarıyla hayata geçirilmesi stratejik bir öneme sahip. Alınmış olan kararları referns gösteriyoruz. Aynen merkezi yönetim gibi kabul edip bunun devamlılığını bu şekilde sürüdürüyoruz” açıklamasında bulundu.

Yıldız: Siz sorun yaşarsınız

AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız, yapı kayıt belgeleri ile ilgili önergenin komisyonlara iade edilmesi ve yeniden görüşülmesi gerektiğini söyleyerek, “Yapı kayıt belgeleri ile ilgili kararın komisyonlara iade edilmesini talep ettiklerini belirterek, “Saygın beyi ısrarını anlayamıyorum. Hala başvuruların olduğundan bahsettiniz. Komisyon raporunda 31.12 2012 öncesinde yapılan başvurulara göre zaten değerlendiremeyeceksiniz. Saygın beyin yaklaşımını anlıyorum burada imar uygulamarı yapacağız. Konağı çok iyi bilmyor olailir yeni meclis üyesi olduğu için. Gültepede vatandaşların çoğu buna başvuramadı. İnsanlara yeni bir süre tanıyınız. Hukuğu da imar mevzuatı da işleyişi de bilelim. Bakanlık zaten 2022 ye kadar bir süre vermiş ancak 2020 yılında da bir cevap vermiş. İmar barışından kaynaklı satışlara izin verdik. Konağın çok ciddi sorunları var yarın öbür gün sizler sorun yaşarsınız bu yüzden sizi uyarıyoruz. Çıtak arazileri meselesini nasıl çözeceksiniz bir sorun. Bir tarih vereim süre tanıyalım insanlar neyi nasıl yapacaklarını bisinler. Oylama yetkisi size aittir biz muhalefet olarak iyi niyetimizle sizleri uyarıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Taylanhan: Hukuki sorun yaşanmayacak

Hukuk Komisyonu Başkanı Çetin Taylanhan ise hukuki anlamda bir sorun yaşanmayacağını belirterek, “2023 yılındaki satışlarla ilgili herhangi bir sorun yaşanmayacaktır. Hukuken yanlış bir karar olmadığı kanaatindeyiz. Yapı kayıt belgesinin altındaki sınırı siz belirleyebilirsiniz diye yazıda belirtilmiş. Bu her belediyeye göre değişebilir ancak bu uygulama içinde sorunlara yol açabilir. Bu mülklerin elde tutulması kanaati belediye meclis üyelerimizde de mevcut. Satış daireleri ile ilgili karar aldıktan sonra tarihleri incelenir 2023 yılında sınırlamayla ilgili alınmış bir karar yokken öte yandan bu önergenin komisyonlara iadesi durumunda herhangi bir değişiklik olacağı kanaatinde değilim” dedi.