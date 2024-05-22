Sanathane’de gerçekleştirilen serginin açılışında konuşan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, “Kadın emeğinin hem görünür olduğu hem değerinin bilindiği; kadınların toplumsal hayata kendi ekonomik gücünü de sağlayarak katıldığı yeni bir dönem planlıyoruz,” dedi.

Renkli açılış töreni

Sanathane’de düzenlenen açılış törenine Başkan Mutlu’nun yanı sıra Konak Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Akpınar, sivil toplum kuruluşları ve kadın derneklerinin temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, kurs eğitmenleri, kursiyerler ve aileleri katıldı. Açılış, mini bir defile ve halk oyunları gösterisiyle renklendi. İsmetpaşa Semt Merkezi’nin kuaförlük, cilt bakımı ve makyaj kursu mezunlarının mini defilesi ile Hatay Semt Merkezi kursiyerlerinin halk oyunları ve Roman dans gösterileri büyük beğeni topladı. Açılış töreninin ardından sergi, Basmane Semt Merkezi’nde sanatseverlerin ziyaretine açıldı.

"Yeni bir dönem planlıyoruz"

Başkan Mutlu, açılış konuşmasında, “Kadın emeğinin hem görünür olduğu hem değerinin bilindiği; kadınların toplumsal hayata kendi ekonomik gücünü de sağlayarak katıldığı yeni bir dönem planlıyoruz. Bu çalışmanın içinde sizlerle birlikte olmak ve bu kadar kalabalık görmek çok güzel. Yeni dönemde çok daha fazla sayıda kursta birlikte olmayı umuyoruz,” dedi.

Konak Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Akpınar ise Konak Belediyesi ile İzmir’de örnek bir iş birliği yaptıklarını belirterek, “Konak Belediyesi, iki kurum el ele verdiğinde nelerin yapılabileceğini gösteren en iyi kurumlardan biri. Semt merkezlerinde açılan kurslara binlerce kursiyer katılıyor. Amacımız, kadınların evlerden çıkıp sosyal hayata karışması,” ifadelerini kullandı.

El emekleri takdir topladı

Defile ve dans gösterisinin ardından, Başkan Mutlu, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Akpınar, İzmir Kadın Kuruluşları Birliği Başkanı (İKKB) Gülsen Özkan ve kursiyerler birlikte Basmane Semt Merkezi’ndeki serginin açılış kurdelesini kestiler. El sanatları alanında çiniden takı tasarımına, ahşap boyamadan makrome ve boncuk çanta yapımına, kabak oymacılığından nakışa, dikişten resme kadar onlarca farklı alanda açılan kurslara katılan kadınların el emeği ürünleri büyük beğeni topladı. Sergi, ziyaretçilerin ilgisi ve takdiri ile karşılandı.

Konak'ta kadın emeğine vefa

Konak Belediyesi'nin kadınların el emeğini ve becerilerini sergilediği bu etkinlik, kadınların toplumsal hayata katılımını teşvik etme ve ekonomik güç kazanmalarını sağlama adına önemli bir adım olarak değerlendirildi. Başkan Mutlu, “Konak'ta kadınların sesi daha gür çıkacak ve onların emeklerinin değeri bilinecek. Bu yolda hep birlikte yürümeye devam edeceğiz,” diyerek etkinliğin önemini vurguladı.