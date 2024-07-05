Konak Belediyesi'nin üçüncüsünü düzenlediği 'Kentte Engel Yok' proje yarışmasında, gençlerin yaratıcılıklarını sergileme fırsatı buldukları ve engelliler için daha erişilebilir bir kent vizyonu oluşturmayı hedefleyen projeler değerlendirildi.
Konak Belediyesi, gençlerin sosyal sorumluluk bilinci kazanmalarını ve engelliler için daha yaşanabilir bir kent ortamı oluşturulmasını teşvik etmek amacıyla üçüncüsünü düzenlediği 'Kentte Engel Yok' proje yarışmasında kazananları açıkladı. Bu yılki yarışmanın teması, 'Afetlere Hazır Engelsiz Kentler' olarak belirlendi ve il genelinde 42 okuldan toplam 67 proje yarıştı.
Liselerin katıldığı kategoriler arasında 'Afiş', 'Kısa Film', 'Kamu Spotu' ve 'Sosyal Sorumluluk' bulunurken, ortaokullar ise 'Engelsiz Robotik Kentler' projesiyle 12 farklı alt kategoriye proje sundu. Jüri üyeleri tarafından titizlikle değerlendirilen projeler arasında, Bornova Anadolu Lisesi'nin 'Afiş' kategorisinde, Bahçeşehir Okulları Güzelbahçe Kampüsü Anadolu Lisesi'nin 'Kamu Spotu' kategorisinde ve Özel İzmir Türk Koleji Bahattin Tatış Kampüsü Fen Lisesi'nin 'Kısa Film' kategorisinde birinci olduğu belirtildi. 'Sosyal Sorumluluk' kategorisinde ise Çamlaraltı Koleji'nin projesi 'En İyi Proje' seçildi.
Ortaokullar arası 'Robotik Kentler' projesinde de birçok ödül sahibini buldu ve gençlerin büyük ilgisini çekti.
Ödüller, Eylül ayında düzenlenen tören ile sahiplerini bulacak.
LİSELER ARASI KENTTE ENGEL YOK PROJESİ
AFİŞ KATEGORİSİ KAZANANLARI
1.’lik Ödülü: Bornova Anadolu Lisesi
2.’lik Ödülü: Çimentaş Anadolu Lisesi
3.’lük Ödülü: İzmir Anadolu Lisesi
Jüri Özel Ödülü: MEV Güzelbahçe Kampüsü Fen Lisesi
Konak Belediyesi Özel Ödülü: Rota Okulları Gaziemir Kampusu Anadolu Lisesi
KAMU SPOTU KATEGORİSİ KAZANANLARI
1.’lik Ödülü: Bahçeşehir Okulları Güzelbahçe Kampüsü Anadolu Lisesi
2.’lik Ödülü: Bornova Altay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
3.’lük Ödülü: Suzan Divrik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Jüri Özel Ödülü: Buca Işılay Saygın Güzel Sanatlar lisesi
Konak Belediyesi Özel Ödülü: Atatürk Lisesi
KISA FİLM KATEGORİSİ KAZANANLARI
1.’lik Ödülü: Özel İzmir Türk Koleji Bahattin Tatış Kampüsü Fen Lisesi
2.’lik Ödülü: 85. Yıl Anadolu Lisesi
3. ‘lük Ödülü: Ekin Koleji
Jüri Özel Ödülü: İzmir Anadolu Lisesi
Konak Belediyesi Özel Ödülü: Rota Okulları Gaziemir Kampüsü Fen Lisesi
SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KATEGORİSİ
Çamlaraltı Koleji
ORTAOKULLAR ARASI ROBOTİK KENTLER PROJESİ
En Engelli Dostu Proje: Kocatürk Koleji Ortaokulu Tire Kampüsü
En Araştırmacı Takım: Uğur Okulları Ortaokulu Bornova Kampüsü
En Yenilikçi Proje: Zübeyde Hanım Okulları Ortaokulu Buca Kampüsü
En Estetik Proje: İzbilim Okulları Ortaokulu (İztek RR Projesi)
En İyi Takım: Zihni Üstün Ortaokulu (Engelli Bilekliği Projesi)
En Yaratıcı Proje: Kent Koleji Ortaokulu Bornova Kampüsü
En İyi Sunum: İstek Okulları Ortaokulu
En Özgün Proje: Çamlaraltı Koleji Ortaokulu
En Uygulanabilir Proje: Zihni Üstün Ortaokulu (Engelli Tırları Projesi)
En İlham Verici Takım: Tevfik Fikret Okulları Ortaokulu
Spina Bifida Derneği Özel Ödülü: İzmir Türk Koleji Büyük Çiğli Kampüsü Ortaokulu
Kontak Özel Ödülü: İzbilim Okulları Ortaokulu (RobotX Projesi)