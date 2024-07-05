Konak Belediyesi'nin üçüncüsünü düzenlediği 'Kentte Engel Yok' proje yarışmasında, gençlerin yaratıcılıklarını sergileme fırsatı buldukları ve engelliler için daha erişilebilir bir kent vizyonu oluşturmayı hedefleyen projeler değerlendirildi.

Konak Belediyesi, gençlerin sosyal sorumluluk bilinci kazanmalarını ve engelliler için daha yaşanabilir bir kent ortamı oluşturulmasını teşvik etmek amacıyla üçüncüsünü düzenlediği 'Kentte Engel Yok' proje yarışmasında kazananları açıkladı. Bu yılki yarışmanın teması, 'Afetlere Hazır Engelsiz Kentler' olarak belirlendi ve il genelinde 42 okuldan toplam 67 proje yarıştı.

Liselerin katıldığı kategoriler arasında 'Afiş', 'Kısa Film', 'Kamu Spotu' ve 'Sosyal Sorumluluk' bulunurken, ortaokullar ise 'Engelsiz Robotik Kentler' projesiyle 12 farklı alt kategoriye proje sundu. Jüri üyeleri tarafından titizlikle değerlendirilen projeler arasında, Bornova Anadolu Lisesi'nin 'Afiş' kategorisinde, Bahçeşehir Okulları Güzelbahçe Kampüsü Anadolu Lisesi'nin 'Kamu Spotu' kategorisinde ve Özel İzmir Türk Koleji Bahattin Tatış Kampüsü Fen Lisesi'nin 'Kısa Film' kategorisinde birinci olduğu belirtildi. 'Sosyal Sorumluluk' kategorisinde ise Çamlaraltı Koleji'nin projesi 'En İyi Proje' seçildi.

Ortaokullar arası 'Robotik Kentler' projesinde de birçok ödül sahibini buldu ve gençlerin büyük ilgisini çekti.

Ödüller, Eylül ayında düzenlenen tören ile sahiplerini bulacak.

LİSELER ARASI KENTTE ENGEL YOK PROJESİ

AFİŞ KATEGORİSİ KAZANANLARI

1.’lik Ödülü: Bornova Anadolu Lisesi

2.’lik Ödülü: Çimentaş Anadolu Lisesi

3.’lük Ödülü: İzmir Anadolu Lisesi

Jüri Özel Ödülü: MEV Güzelbahçe Kampüsü Fen Lisesi

Konak Belediyesi Özel Ödülü: Rota Okulları Gaziemir Kampusu Anadolu Lisesi

KAMU SPOTU KATEGORİSİ KAZANANLARI

1.’lik Ödülü: Bahçeşehir Okulları Güzelbahçe Kampüsü Anadolu Lisesi

2.’lik Ödülü: Bornova Altay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

3.’lük Ödülü: Suzan Divrik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Jüri Özel Ödülü: Buca Işılay Saygın Güzel Sanatlar lisesi

Konak Belediyesi Özel Ödülü: Atatürk Lisesi

KISA FİLM KATEGORİSİ KAZANANLARI

1.’lik Ödülü: Özel İzmir Türk Koleji Bahattin Tatış Kampüsü Fen Lisesi

2.’lik Ödülü: 85. Yıl Anadolu Lisesi

3. ‘lük Ödülü: Ekin Koleji

Jüri Özel Ödülü: İzmir Anadolu Lisesi

Konak Belediyesi Özel Ödülü: Rota Okulları Gaziemir Kampüsü Fen Lisesi

SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KATEGORİSİ

Çamlaraltı Koleji

ORTAOKULLAR ARASI ROBOTİK KENTLER PROJESİ

En Engelli Dostu Proje: Kocatürk Koleji Ortaokulu Tire Kampüsü

En Araştırmacı Takım: Uğur Okulları Ortaokulu Bornova Kampüsü

En Yenilikçi Proje: Zübeyde Hanım Okulları Ortaokulu Buca Kampüsü

En Estetik Proje: İzbilim Okulları Ortaokulu (İztek RR Projesi)

En İyi Takım: Zihni Üstün Ortaokulu (Engelli Bilekliği Projesi)

En Yaratıcı Proje: Kent Koleji Ortaokulu Bornova Kampüsü

En İyi Sunum: İstek Okulları Ortaokulu

En Özgün Proje: Çamlaraltı Koleji Ortaokulu

En Uygulanabilir Proje: Zihni Üstün Ortaokulu (Engelli Tırları Projesi)

En İlham Verici Takım: Tevfik Fikret Okulları Ortaokulu

Spina Bifida Derneği Özel Ödülü: İzmir Türk Koleji Büyük Çiğli Kampüsü Ortaokulu

Kontak Özel Ödülü: İzbilim Okulları Ortaokulu (RobotX Projesi)