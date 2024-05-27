Son derece samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, esnaf ve sanatkarların sorunları ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Esnafın sorunları ve çözüm önerileri

Toplantıda özellikle Konak merkez ve İnönü Caddesi'nde yoğun olan seyyar satıcılar, Kemeraltı'ndaki işyerlerinin durumu ve ruhsat sorunu ele alındı. Konak Belediye Başkanı Mutlu, esnaf ve sanatkarlara yönelik planlanacak hizmetlere öncelik vereceklerini belirtti.

Esnaf masası yeniden canlanacak

Konak Belediyesi Esnaf Komisyonu Başkanı Erhan Kahraman ve meclis üyelerinin de katıldığı toplantıda, Esnaf Masası'nın canlandırılması gündeme geldi. Başkan Mutlu, esnaf komisyonu ile birlikte Esnaf Masası'nı daha aktif hale getireceklerini ve esnafın her türlü sorununda kendisine çekinmeden ulaşabileceklerini söyledi.

Esnaf Konak'ın hayatı damarı

Mutlu, esnaf ve sanatkarların Konak ilçesinde önemli bir nüfusu oluşturduğunu ve ilçenin hayat damarı olduğunu vurguladı. Esnafın sorunlarının çözümü için teşkilat yöneticileri ile ortak çalışmalar yapacaklarını ve bu sayede Konak'taki ekonomik ve sosyal yaşama da önemli katkıda bulunacaklarını ifade etti.

Esnaf masaları verimliliği artıyor

Geçmiş dönemlerde ruhsat konusunda büyük sıkıntılar yaşadıklarını hatırlatan İESOB Başkanı Yalçın Ata, son iki aydır bu konuda herhangi bir sorun yaşamadıklarını dile getirdi. Samimi yaklaşımlarından dolayı Başkan Mutlu'ya teşekkür eden Ata, İzmir'in her ilçe belediyesinde bir Esnaf Masası kurulması için çalışmalar yürüttüklerini ve bu hedefi kısa sürede hayata geçireceklerini söyledi.

Esnafın rahatlığı, huzuru ve refahı

Ata, Esnaf Masalarının üyelerinin sorunlarına hızlı ve kalıcı çözümler getirdiğini ve yerel yönetimlerin iş yükünü de azalttığını ifade etti. Toplumda sayısal çoğunluğa sahip esnaf ve sanatkarların rahat çalışma ortamlarına kavuşturulmasının, sosyal huzuru ve refahı da beraberinde getireceğini vurguladı.

Esnaf komisyonu ve odalar ile işbirliği

Esnaf Komisyonu Başkanı Erhan Kahraman da, belediyenin esnafa yönelik çalışmalarının esnaf ve sanatkarlara duyurulması ve sağlıklı iletişim kurulması için odalarla birlikte çalışmak istediklerini belirtti.