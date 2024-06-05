Tarihi Havagazı Fabrikası Yerleşkesi'nde düzenlenen etkinlikte gençler, BM iklim değişikliği müzakerelerini canlandırarak kendi kararlarını ortaya koydular.

İklim krizine karşı gençlerden çözüm önerileri

Simülasyonda gençler, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri temsilen üç gruba ayrıldı. İklim krizinin nedenlerini ve çözümlerini masaya yatıran gençler, küresel ısınmaya karşı ülkelerin alması gereken eylemleri kararlaştırdılar. Bu sayede hem iklim politikalarında karar verme sürecini deneyimlediler hem de iklim savunuculuğu için harekete geçtiler.

Konak'ta iklim eylem planı hazırlıkları sürüyor

Konak Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Ali Kemal Çınar, simülasyona katılan gençlere müdürlüğün çalışmaları hakkında bilgi verdi. Konak'ın sürdürülebilir eylem planında sona gelindiğini belirten Çınar, 2030 yılına kadar sera gazı salınımının yüzde 40 azalmasını ve yenilenebilir enerji kaynaklarının artırılmasını hedeflediklerini söyledi.

Konak Belediyesi STK'lara destek veriyor

Konak Belediyesi Ar-Ge Müdürü Bülent Köstem ise iklim krizi konusunda çalışan sivil toplum kuruluşlarına (STK) alan açtıklarını ifade etti. Köstem, dezavantajlı kesimler, çocuklar, gençler ve kadınların iklim krizinden en çok etkilenen gruplar olduğunu vurgulayarak, bu grupların da karar alma süreçlerine dahil edilmesi gerektiğini belirtti.

Sosyal İklim Derneği'nden teşekkür

Sosyal İklim Derneği Başkanı Gaye Tuğrulöz, Konak Belediyesi ile iş birliği içinde böyle anlamlı bir etkinlik gerçekleştirmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Tuğrulöz, iklim krizinin etkilerini en çok hisseden neslin gençler olduğunu ve bu nedenle bu karar alma süreçlerine katılmalarının önemini vurguladı.