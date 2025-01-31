İzmir’in Konak ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, “bazı gıda ürünlerinin kimyasallarla muamele edildiği” yönündeki ihbarlar üzerine denetimlerini sıkılaştırdı. Eş zamanlı baskınlarla yapılan denetimlerde, halk sağlığını ciddi şekilde tehdit eden bozulmuş gıda ürünleri ele geçirildi. Kaçak ürünlerin halk sağlığını tehdit ettiği belirlenirken, işletmelere ağır cezalar kesildi.

Bozuk et ve balıklar depoda yakalandı

Denetimlerde şikayet edilen işletmelerden biri olan bir dönercide, satışa sunulan "Dana Kuzu Karışık Et Döner" ve "Pişmiş Tavuk Döner" ürünlerinden numuneler alındı. Ürünlerin mevzuata uygun olup olmadığının belirlenmesi için laboratuvar analizleri yapılacak. Diğer işletmede ise yapılan kontrollerde, menşei belli olmayan, kokuşmuş ve sonradan dondurulduğu tespit edilen 2.8 ton kırmızı et ile güvenilir olmayan 1 ton çeşitli bozuk balık (levrek, çupra, somon, dil balığı) bulundu.

Ağır para cezaları ile depolar mühürlendi

Konak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, halk sağlığını tehlikeye atan bu işletmelere 5996 sayılı Kanun kapsamında toplam 336.902 TL idari para cezası uyguladı. Ayrıca, yasak avlanma döneminde bulundurulan dil balığı nedeniyle 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'na göre 37.770 TL ek ceza kesildi. İşletmelerin faaliyetleri durdurulurken, depolar mühürlendi ve yasal işlemler başlatıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, vatandaşların güvenli gıdaya erişimini sağlamak amacıyla denetimlerin sıkı bir şekilde devam edeceğini vurguladı.