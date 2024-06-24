Konak Belediyesi, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli ile birlikte Alsancak’ta canlı müzik faaliyeti gösteren veya müzik yayını yapan işletmeleri denetledi. Bu denetimlerde Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yer aldı. Standartlara aykırı şekilde faaliyet gösteren işletmelere işlem yapıldı. Daha önceki denetimlerde müzik yayın izin belgesi alınması yönünde bilgilendirilen işletmelerde bu belgenin olup olmadığı kontrol edildi.

Editör: Emir Çetintaş