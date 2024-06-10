Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşen şenlikte 10 yöreden 14 ekip ve 450 dansçı sahne aldı.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ve eşi Necip Mutlu, Konak Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan ve eşi Nihal Görgülüarslan, CHP Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi ve çok sayıda vatandaş şenliğe katılarak dansçıları yalnız bırakmadı.

Farklı yaşlardan dansçılar bir araya geldi

Belediyenin kurslarında yer alan 7'den 74'e her yaştan dansçının sahne aldığı şenlikte Anadolu'nun ve dünyanın zengin folkloru izleyicilere sunuldu. Farklı yörelerin oyunları ve müzikleri ile coşkulu bir atmosfer yaşandı.

Temiz Kalpler Down Sendromlular Derneği'nden etkileyici gösteri

Şenliğin en özel anlarından biri ise Temiz Kalpler Down Sendromlular Derneği'nin dansçıları tarafından sunulan gösteri oldu. Engel tanımayan dansçıların performansı izleyenler tarafından büyük beğeniyle karşılandı ve uzun süre alkışlandı.

"Folklor birleştirir ve eşitler"

Konuşmasında Konak'ta her yaştan insanın halk oyunları kurslarına katıldığını ve bu kursların önemli bir sosyal işlev üstlendiğini belirten Başkan Mutlu, "Anadolu'nun ve dünyanın zenginliğini; folklorun birleştirici, bir araya getirici ve eşitleyici gücünü burada birlikte yaşıyoruz" dedi.