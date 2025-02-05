Konak Belediyesi, Pi Gençlik Derneği ile iş birliği içinde düzenlediği İngilizce Konuşma Kulübü etkinliklerinin kapsamını genişleterek, 55 yaş üstü katılımcılara da açık hale getirdi. Dil öğrenmenin yaşı yok! Başvurular 6 Şubat’a kadar devam ediyor.

Konak’ta ingilizce pratik fırsatı

Konak Belediyesi ve Pi Gençlik Derneği'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği İngilizce Konuşma Kulübü, daha önce yalnızca çocuklara yönelikken, gelen yoğun talepler üzerine kapsamını genişletti. Artık 55 yaş ve üzeri Konaklılar da, İngilizce konuşma pratiği yapmak için kulübe katılabilecek. Etkinlikler, gönüllü yabancı gençlerin rehberliğinde, Avrupa Dayanışma Programı (ESC) çerçevesinde düzenleniyor.

Yabancı gönüllülerle ingilizce pratik

Konak Belediyesi'nin beş farklı semt merkezinde düzenlenen kulüplerde, anadil seviyesinde İngilizce bilen yabancı gönüllü gençler, katılımcılara uygulamalı dil eğitimi veriyor. Bu sayede sadece dil bilgisi değil, aynı zamanda özgüven ve sosyal beceriler de gelişiyor. Katılımcılar, hem İngilizce konuşma pratiği yapma fırsatı buluyor hem de sosyal ilişkiler kurarak dil öğrenmeyi daha eğlenceli hale getiriyor.

Başvuru için son tarih 6 Şubat

Konak Belediyesi’nin düzenlediği İngilizce Konuşma Kulübü'ne katılım için başvurular, 6 Şubat tarihine kadar alınacak. Başvurular için https://basvuru.konak.bel.tr/ingilizce-konusma-kulubu/ adresi üzerinden kayıt yapılabilir. Ayrıca Konak Belediyesi'nin sosyal medya hesapları ve 0232 425 35 01 numaralı telefondan da bilgi alınabilir.

Beş ayrı merkezde birden başlıyor

10 Şubat tarihinde başlayacak İngilizce Konuşma Kulüplerinin gerçekleştirileceği semt merkezleri ve saatleri ise şöyle olacak:

Zeytinlik Semt Merkezi: 7-9 yaş / Perşembe 13.00-15.00

İsmetpaşa Semt Merkezi: 7-9 yaş / Perşembe 10.30-12.30

Toros Semt Merkezi: 11-13 yaş / Pazartesi 09.30-11.30

Nermin Abadan Unat Semt Merkezi 55 yaş ve üstü / Çarşamba 12.30-14.30

Beştepeler Semt Merkezi 12-15 yaş / Salı (Sabah grubu) 09.30-11.30 ve Cuma (Öğle grubu) 14.00-16.00