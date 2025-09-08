Toros Sosyal Tesisleri’nde, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası işbirliğiyle yürütülen kurs, kısa sürede büyük ilgi gördü.

Kursa katılan kadınlar, Amerikan servislerinden masa örtülerine, sehpa ve konsol örtülerinden pike ve nevresim takımlarına kadar ev tekstiline yönelik pek çok ürünü üretmeyi öğreniyor. Ayrıca peçete dikimi ve nakış işleme teknikleriyle de becerilerini geliştiriyorlar. Kurs sayesinde kadınlar, evde ürettikleri ürünleri satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor ve sosyalleşme imkanı da buluyor.

Kursa katılan emekli Hüsniye Tamercan, “Emekli maaşım yetmiyor. Burada öğrendiklerimle ürünler üretiyor ve satarak gelir elde ediyorum. Çantalar ve mevlit örtüleri yapıyorum. Belediyenin desteği olmasa bunu başaramazdım” dedi.

Ev hanımı Cansel Kıldiş ise kursta kazandığı parayla kendi dikiş makinesini alarak evde de üretime devam ettiğini söyledi. “Hiç bilmediğim halde burada dikiş dikmeyi öğrendim. Artık hem ailemin bütçesine katkı sağlıyorum hem de evde üretim yapıyorum. Büyükşehir ve Konak Belediyelerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Üniversite öğrencisi ve dört aylık bebeğini büyüten Feyza Mert de kursun en genç katılımcılarından biri oldu. Mert, “Burada hem bebeğimle vakit geçiriyor hem de ürettiğimiz ürünleri satarak aile bütçeme katkıda bulunuyorum. Kadınlar çok güçlü ve bunu burada daha iyi görüyoruz” diye konuştu.

Konak Belediyesi yetkilileri, kursların kadınların üretkenliğini desteklemeye ve ekonomik bağımsızlık kazandırmaya devam edeceğini belirterek, projeye katılımın her geçen yıl artacağını vurguladı.