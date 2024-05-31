1210 sokakta park halindeki otomobilinde oturan Atçı, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından hedef alındı.Olay yerine yakın vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne durumu bildirmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri hızla bölgeye intikal etti.

Olay yerinde güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, saldırının detaylarını belirlemek için geniş çaplı inceleme başlattı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Atçı’nın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenazesi, savcının yaptığı incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay Yeri İnceleme ekipleri, saldırının gerçekleştiği otomobilde ve çevresinde delil toplama çalışmalarına devam ederken, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından kapsamlı bir operasyon başlatıldı. Saldırının nedeni henüz netlik kazanmazken, polis ekipleri bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı ve görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu.