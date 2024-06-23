21 Haziran akşamı saat 22.40 civarında, İzmir’in Konak ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde korkunç bir cinayet meydana geldi. Aralarındaki borç ve maddi sıkıntılar nedeniyle tartışma yaşayan 31 yaşındaki Fatma Kahraman ve 32 yaşındaki kocası R.K., kısa sürede kavgaya tutuştu. Tartışmanın büyümesiyle R.K., yanında taşıdığı tabancayla karısının başına ateş etti ve olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine, sağlık ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Ağır yaralı olarak Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Fatma Kahraman, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis zanlıyı kısa sürede yakalandı

Olayın ardından İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğü ile koordineli bir çalışma başlattı. Yapılan teknik takip ve kamera incelemeleri sonucunda R.K.'nin Antalya’ya gitmek üzere bir otobüste olduğu tespit edildi. Saat 03.00 sıralarında Denizli otogarında düzenlenen operasyonda, R.K. olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ile birlikte kıskıvrak yakalandı.

Adliyeye sevk edildi ve tutuklandı

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen R.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlının ifadesinde, borçlar ve maddi sıkıntılar nedeniyle karısıyla sık sık tartıştıklarını ve olay günü de benzer bir tartışmanın yaşandığını belirttiği öğrenildi.