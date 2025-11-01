İzmir’in Konak ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Mehmet Doğan, motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Karşıya geçerken motosiklet çarptı

İzmir’in Konak ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, karşıdan karşıya geçmek isteyen bir yayaya motosiklet çarptı. Kaza, Kültür Mahallesi Plevne Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, bulvarda karşıdan karşıya geçmeye çalışan Mehmet Doğan, Mahmut Semih T. (36) idaresindeki 35 RC 466 plakalı motosikletin çarpması sonucu yere savruldu.

Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Doğan ağır şekilde yaralandı.

Ağır yaralanan Doğan kurtarılamadı

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından ağır şekilde yaralandığı belirlenen Mehmet Doğan’ı ilk müdahalenin ardından Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Doğan, hastanede hayatını kaybetti.

Motosiklet sürücüsü Mahmut Semih T. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Yaşanan feci kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, Mehmet Doğan’ın yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada hızla gelen motosikletin çarpma anı ve çevredekilerin yaşadığı panik anları yer aldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza sonrası olay yeri inceleme ekipleri, bulvarda delil çalışması yaptı. Motosiklet sürücüsü Mahmut Semih T.’nin alkollü olup olmadığı yönünde test yapıldığı öğrenildi. Mehmet Doğan’ın cenazesi, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Kazayla ilgili adli soruşturma sürüyor.