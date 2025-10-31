İzmir’in Konak ilçesinde anten montajı sırasında çatıdan düşen uydu tamircisi Şerif Ahmet Çiçek (42), olay yerinde hayatını kaybetti.

Anten montajı faciayla bitti

İzmir’in Konak ilçesinde meydana gelen olayda, anten montajı yaptığı sırada çatıdan düşen 42 yaşındaki Şerif Ahmet Çiçek hayatını kaybetti. Olay, Mimar Sinan Mahallesi’ndeki 8 katlı bir apartmanda meydana geldi.

Çatıdaki eternit kırıldı, havalandırma boşluğuna düştü

Edinilen bilgiye göre, uydu tamircisi Şerif Ahmet Çiçek, apartmanın çatısına anten montajı yapmak için çıktı.

Çiçek, çalıştığı sırada üzerine bastığı eternitin kırılması sonucu dengesini kaybederek havalandırma boşluğuna düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Şerif Ahmet Çiçek’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Çiçek’in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Yetkililer, olayın ihmal veya güvenlik önlemi eksikliğinden kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirlemek için detaylı inceleme başlattı. Apartman sakinleri ise, olayın ardından büyük üzüntü yaşadı.