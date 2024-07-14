İzmir'in Konak ilçesi Halkapınar Mahallesi'nde bulunan bir ambalaj dükkanında çıkan yangın, yan depoya sıçradı ve iki iş yerinin kullanılamaz hale gelmesine neden oldu.

İzmir'in Konak ilçesinde, Halkapınar Mahallesi 1203 Sokak'ta bulunan Gıda Çarşısı'nda yer alan bir ambalaj dükkanında gece saatlerinde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek iş yerinin yanındaki bir ayçiçek yağı deposuna da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hızla yangına müdahale etti ve yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından alevleri büyük ölçüde kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, her iki iş yerinde de büyük maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenememiş olup, yangınla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı. İtfaiye ekipleri ve yetkililer, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.