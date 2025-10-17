Konak Belediyesi, yoğun ilgi gören “ Konak Tarih Gezileri”ne Alsancak rotasını ekledi. İzmir’in merkezinde düzenlenen geziye katılanlar, bölgenin mimari, tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfederek unutulmaz bir yolculuğa çıktı.

Kadifekale–Basmane ve Kemeraltı güzergâhlarının ardından İzmir tarihinde önemli bir yere sahip Alsancak bölgesi, Konak Tarih Gezileri’nin yeni rotası oldu. İlk tur, Alsancak Garı önünde başladı. Katılımcılar burada garın mimarisi, tarihi ve kentin simgesi olan Saat Kulesi hakkında bilgi aldı.

Gezi kapsamında İzmir Kültür ve Sanat Fabrikası, TCDD 3. Bölge Müze ve Sanat Galerisi ziyaret edildi. Katılımcılara, Alsancak’ın günlük yaşam kültürü, köklü esnaf yapısı ve mimari özellikleri hakkında bilgi verildi.

Mimarisiyle dikkat çeken St. John Anglikan Kilisesi ve Santo Rosario Katolik Kilisesi de tur durakları arasında yer aldı.

Gazi Kadınlar ve Muzaffer İzgü sokaklarından geçerek ilerleyen grup, Necdet Alpar Müzesi ve Türkan Saylan Kültür Merkezini gezdi. Tur, Alsancak’ın Cumhuriyet dönemine tanıklık eden önemli yapılarıyla devam etti.

Gezinin en dikkat çekici bölümlerinden biri, Pasaport İskelesi, Gümrük Binası ve İzmir Atatürk Müzesi ziyaretleri oldu. Katılımcılar, Mustafa Kemal Atatürk’ün İzmir’e olan sevgisini ve Milli Mücadele döneminin önemli anılarını müze atmosferinde yaşadı.