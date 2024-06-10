Konak Belediyesi, Kurban Bayramı'nda hayırseverlerin kurban bağışlarını ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek olarak ulaştırmak amacıyla anlamlı bir dayanışma kampanyası başlattı. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, “Eşit yurttaş, adil kent” vurgusuyla tüm Konaklıları bu dayanışmaya davet etti. Başkan Mutlu, “Bayram sevinci yaşadığımız bu özel günlerde bir arada olalım, bu güzel dayanışmayı birlikte yaşayalım” ifadelerini kullandı.

Belediye'den ihtiyaç yardımı

Konak Belediyesi, Kurban Bayramı'nda yapılan bağışların en doğru şekilde yerini bulması için ilçe genelinde geniş kapsamlı bir organizasyon düzenledi. Belediyenin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen bu dayanışma, hayırseverlerin bağışladığı kurban etlerinin ihtiyaç sahibi ailelerin sofrasına sıcak yemek olarak ulaşmasını sağlıyor.

Hayırseverler, (0232) 425 04 34 numaralı telefondan belediye yetkililerine ulaşarak kurban eti bağışında bulunabiliyor. Görevli personel, kurban etlerini belirtilen adresten alıp soğuk hava deposuna teslim ediyor. Bağışlar, belediyenin aşevinde hijyenik şartlarda kavurma olarak pişirilip pilav eşliğinde servis ediliyor ve gıda kolileriyle beraber ihtiyaç sahiplerine bayram boyunca ulaştırılıyor.

Dayanışma ve birlik çağrısı

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, bayramın paylaşma ve birlik günü olduğunu vurgulayarak, “Bayram, olanın olmayana verdiği, küslerin barıştığı birlik ve beraberlik günleridir. Bu vesileyle Konak Belediyesi olarak kurban eti bağışlarınızı topluyor, sofralara sıcak yemek olarak ulaştırıyoruz. Eşit yurttaş, adil kent diyerek çıktığımız yolda, tüm Konaklı komşularımızı bayram sevinci yaşadığımız bu özel günlerde bir arada olmaya ve bu güzel dayanışmayı birlikte yaşamaya davet ediyoruz” dedi.