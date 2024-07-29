Konak Belediyesi’nin Konak Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde düzenlediği hobi ve el sanatları kursları, yüzlerce kursiyerin hayatını değiştirdi. Bu kurslar sayesinde sertifikalarını alan Güler Kurtul ve Hatice Malay, şimdi usta öğretici olarak bilgi ve deneyimlerini paylaşıyor. Prof. Dr. Nermin Abadan Unat Semt Evi’nde takı, tığ çanta ve su kabağı işlemeciliği dersleri veren Kurtul ve Malay, diğer kursiyerlere ilham kaynağı oldu. Bir başka kursiyer olan Leyla Birgül Emekli ise usta öğretici olma yolunda adım adım ilerliyor.

Kursiyerler eğitim vermeye hazır hale geliyor

Konak Belediyesi’nin farklı mahallelerde yer alan semt merkezlerinde verilen hobi ve el sanatları kursları, her yaştan vatandaşa eğitim fırsatı sunuyor. Güler Kurtul ve Hatice Malay, kursiyer olarak başladıkları bu yolculukta, aldıkları sertifikalar sayesinde şimdi usta öğretici olarak ders veriyor. Prof. Dr. Nermin Abadan Unat Semt Evi’nde eğitim veren ikili, azimleri ve başarılarıyla örnek oluyor. 60 yaşındaki Leyla Birgül Emekli ise aldığı kalfalık ve usta öğretici belgeleriyle eğitim vermeye hazırlanıyor.

Aile bütçesine katkı sağladı

60 yaşındaki Hatice Malay, ev hanımıyken başladığı kurslarla meslek sahibi olmanın mutluluğunu yaşıyor. Malay, “Kurslar sayesinde ürünlerimizi satarak aile bütçemize katkı sağladık. Kadınlar sosyalleşti, moral buldu. Konak Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi’ne teşekkür ederim” dedi. Malay, diğer kadınları da kurslara katılmaya ve meslek sahibi olmaya davet ediyor.

İşi mutluluk kaynağı oldu

Güler Kurtul, annesini kaybettikten sonra yaşadığı zorlu dönemi, Konak Belediyesi’nin kursları sayesinde atlattığını anlattı. Kurtul, “Oğlumun isteği üzerine evden çıktım ve belediyenin kurslarına katıldım. Bu başlangıç, kaygı bozukluğumu yenmemi ve yeni dostluklar kurmamı sağladı” dedi. Kurtul, yıllarca emek vererek aldığı sertifikalarla şimdi usta öğretici olarak ders veriyor ve bu işin kendisi için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu belirtiyor.

"Arkadaşlarım bana cesaret verdi"

Uzun yıllar kurslara katılan ve ağustos ayında usta öğretici olarak göreve başlayacak olan Leyla Birgül Emekli, “Arkadaşlarımın başarısı beni cesaretlendirdi. Usta öğretici sınavını geçtim ve göreve başlamak için gün sayıyorum. Konak Belediyesi sayesinde meslek sahibi oldum ve çok mutluyum” dedi. Emekli, kadınları kurslara katılarak kendi hikayelerini yeniden yazmaya davet ediyor.