Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, ilçeye yeni sosyal mekanlar kazandırmak için çalışmaların hızlandığını duyurdu. Başkan Mutlu, sağlık, istihdam, sosyal ilişkiler ve sosyal sorumluluk alanlarında bir dizi yeni proje üzerinde çalışıldığını belirterek, ilçenin sosyal hayatına katkı sağlayacak bu mekanların kısa sürede hizmete açılacağını ifade etti.

Konaklı muhtarlarla buluşma

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Beştepeler Sosyal Tesisi’nde Konaklı muhtarlarla bir araya geldi. Toplantıda, muhtarların talepleri ve ilçenin genel durumu değerlendirildi. Başkan Mutlu, geride kalan süreçte yapılan çalışmaları aktarırken, önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek projeler hakkında bilgi verdi.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, ilçenin temizlik ve yeşillendirme çalışmaları hakkında bilgi verdi. Başkan Mutlu, temizlikte önemli ilerlemeler kaydedildiğini ve parklarda bakım çalışmalarının sürdüğünü belirterek, Konak’ın daha yaşanabilir bir hale getirilmesi için çaba sarf ettiklerini ifade etti.

Sosyal projelerde hızlı adımlar

Başkan Mutlu, sosyal sorumluluk, sağlık, istihdam ve sosyal ilişkiler alanlarında hızla ilerleyen çalışmalara değindi. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde istihdam ofisi açılacağını, ilk kreşin Kemeraltı’nda hizmete gireceğini ve sağlık alanında önemli adımların atılacağını belirtti. Başkan Mutlu, ilçeye kazandırılacak sosyal mekanların kısa sürede hizmete sunulacağını duyurdu.

İşgalle mücadele

Başkan Mutlu, kaldırım işgaliyle ilgili yürütülen çalışmalara değinerek, cezai yaptırımlar yerine kent ve esnaf kültürünü geliştirmeye odaklandıklarını ifade etti. Esnaf Odaları Birliği ile yapılan toplantıların da bu doğrultuda önemli olduğunu belirtti.

İşyerlerine sağlık denetimi ve bilgilendirme

Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sağlıklı gıda tüketiminin önemini vurgulayarak, Konak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileriyle işbirliği içinde denetimler gerçekleştiriyor. Bu denetimler sırasında sağlıksız üretim ve satışa izin verilmiyor ve işyerlerine hijyen kurallarıyla ilgili bilgilendirme broşürleri dağıtılıyor.

Sürekli denetim sağlanacak

Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde ruhsat, işgaliye ve hijyen denetimlerine devam ediyor. Son olarak, Basmane bölgesi ve Anafartalar Caddesi'nde Konak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte yapılan denetimlerde gıda sektöründe faaliyet gösteren işletmeler sıkı bir şekilde denetlendi. Bu denetimler sonucunda eksiklikleri tespit edilen ve kaldırımı işgal eden işletmelere gerekli uyarılar yapıldı. Ayrıca ekipler, denetimler esnasında işyerlerine uyulması gereken hijyen kuralları hakkında bilgilendirme broşürleri dağıttı. Bu denetimler, halk sağlığı için büyük önem taşıyor ve ilçenin her noktasında düzenli olarak devam edecek.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, sağlığın önemini vurgulayarak, zabıta ekiplerinin ve Konak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinin işbirliğiyle gerçekleştirilen denetimlerin devam edeceğini belirtti. Başkan Mutlu, halk sağlığını korumak için bu denetimlerin ilçenin her noktasında düzenli olarak yapılacağını ifade etti.

Altyapı çalışmaları sürüyor

Konak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin dört bir yanında yol ve kaldırım bakımı, onarımı ve yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Son olarak, Güzelyalı-Göztepe arasındaki kaldırım taşlarının onarım ve yenilemesini tamamlayan ekipler, ilçenin başka bölgelerindeki çalışmalara devam ediyor.

Göztepe Spor Külübü renklerine boyandı

İlçenin genelinde asfalt serimi yanında kaldırım onarımı ve yenileme çalışmalarını da aralıksız sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Güzelyalı-Göztepe bölgesindeki kaldırımların bakım, onarım ve yenileme çalışmasını tamamladıktan sonra Göztepe 34 Sokak’ta Poligon Deresi kenarındaki kaldırımları yenilemeye başladılar. Semt sakinlerinin daha güvenli kullanabileceği kaldırımların kilit taşlarını özenle döşeyen ekipler, çalışmayı en kısa sürede tamamlamayı hedefliyorlar. Vatandaşların talebi üzerine Poligon Deresi üzerinde bulunan asma köprü de Göztepe Spor Kulübü'nün renklerine boyandı. Bu hızlı ve etkili çalışmalar için vatandaşlar Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'ya ve ekiplere teşekkür ettiler.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, vatandaşların konforunu ve taleplerini öncelikli tuttuklarını belirterek, "Mahallelerimizden gelen talepleri en kısa sürede karşılamak için Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz gece gündüz çalışıyorlar. Konak'ımızın daha güzel bir kent olması için hizmetlerimize devam edeceğiz" dedi.

İşgaliye ve ruhsat denetimlerine devam

Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçenin genelinde işgaliye ve ruhsat denetimlerini kararlılıkla sürdürüyor. Alsancak'tan sonra Üçyol'da Betonyol olarak bilinen Şükrü Saraçoğlu Caddesi boyunca kaldırım işgali ve ruhsat denetimi yapan ekipler, esnafı kurallara uymaları konusunda uyardılar.

Belediye, işgaliyeyle mücadeleyi ilçenin dört bir yanında sürdürüyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Alsancak'tan sonra Betonyol olarak bilinen Şükrü Saraçoğlu Caddesi ve çevresinde denetimlerini gerçekleştirdi. Kaldırımı işgal eden tüm işletmelerin ruhsat denetimlerini yapan ekipler, işgaliyede bulunan esnafları uyardılar. Vatandaşların da büyük destek verdiği bu çalışma ile kamuya ait kaldırımların işgaliye edilmesi hedefleniyor.

Esnafla bire bir iletişim

Zabıta Müdürü Ali Balık, temiz ve düzenli bir görüntü oluşturmak için esnafla doğrudan iletişim kurduklarını ifade etti. Yaya ve araç trafiğini engelleyen tüm işletmeleri uyardıklarını belirten Balık, kent estetiğini bozan işgaliyeye karşı mücadelelerinin süreceğini vurguladı. Balık, "Kaldırımların işgaliyeden temizlenmesi için kararlıyız. Denetimlerimizi artırarak sürdüreceğiz. Kurallara uymayanlara ceza kesmek zorundayız. Esnafımız ve vatandaşlarımızın yanındayız" dedi.

"Her mahalleye doğalgaz"

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Her mahalleye doğalgaz" vaadini yerine getirmek için hızla çalışmalara başladı. İzmir Doğalgaz (İZMİRGAZ) Genel Müdürü Ahmet Yetik'i ziyaret eden Başkan Mutlu, doğalgazı olmayan mahallelere doğalgaz getirilmesi için iş birliği talebinde bulundu.

Seçim vaadi gerçekleşiyor

Seçim vaadlerinden biri olan "Her mahalleye doğalgaz" sözünü yerine getirmek için çalışmalarına hızla başlayan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İzmir Doğalgaz (İZMİRGAZ) Genel Müdürü Ahmet Yetik'i ziyaret etti. Çınarlı Mahallesi'ndeki hizmet binasında gerçekleşen ziyarette Başkan Mutlu, doğalgazı olmayan mahallelere doğalgaz gelmesi için iş birliği talebinde bulundu.

Başkan Mutlu, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, "Seçim sürecinde enerjiye eşit erişimi sağlamak için Konak'taki tüm mahallelere doğalgaz hizmetinin getirilmesi amacıyla ilgili kurumlarla iletişime geçeceğimizi belirtmiştik. Verdiğimiz sözü unutmadık ve çalışmalara hızla başladık. İZMİRGAZ Genel Müdürü Ahmet Yetik'i ziyaret ederek vatandaşın haklı talebini dile getirdik. Misafirperverlikleri ve konuya yakın ilgileri için kendilerine teşekkür ediyorum. Kurumlarla iş birliği içinde Konak'ın sorunlarını çözmek ve her mahalleye doğalgaz getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Konak'ta doğalgaz bağlanmayan mahalle kalmayacak. İZMİRGAZ ile iş birliği yaparak doğalgazı olmayan mahallelerimizi en kısa zamanda doğalgaza kavuşturacağız" şeklinde konuştu.