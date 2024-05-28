Eğitimde, özellikle kadınlara yönelik şiddete ve çocuk istismarına karşı verilen eğitimde çıkış yolları da ele alındı. Eğitimlerin ardından esnafı ziyaret eden Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ve İGC Başkanı Dilek Gappi, esnafın vitrinlerine 'Mahallemizi şiddete kapattık' etiketlerini yapıştırarak, sokakta bilgilendirme çalışmaları yaptı.

Başkan Mutlu: "Şiddete karşı sesimizi en yüksek şekilde çıkarmaya hazırız"

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İzmir'de çok sayıda kadın cinayeti yaşandığını ve bu konuya yoğunlaşmak gerektiğini dile getirdi. Konak'ta muhtarların duyarlı olduğunu ve hep birlikte erkek şiddetine ve çocuk istismarına karşı mücadele edeceklerini vurgulayarak şunları söyledi:

"Çok duyarlı muhtarlarımız var. Bugün herkes burada ve biz erkek şiddetine ve çocuk istismarına karşı sesimizi en yüksek şekilde çıkarmaya ve kadını daha da güçlendirmeye hazırız. Biz elimizden ne geliyorsa belediye olarak, muhtarlar olarak çabalayacağız. Muhtarlarımız projeyi çok önemsiyor, biliyorum. Ben de çok önemsiyorum. Çünkü sizler sadece insanların yoldaki çukur için ya da otobüsünün sefer sayısını artırmak için aradığı insanlar değilsiniz. Sizler aslında o mahallenin gerçekten sığındığı, kendisini, bir anlamda canını emanet ettiği kişilersiniz. Ve dolayısıyla sizin buradaki varlığınız, bir kadının, bir çocuğun bile hayatını kurtarırsa bence bu proje başarıya ulaşmış demektir. Konak'ta yeni dönemde kadının sesinin daha güçlü çıktığı, çocukların ve diğer her türlü istismara uğrayanların yanında olan, onları koruyan bir dönemi yaşamak istiyoruz" dedi.



"Bir mahallenin gerçek kanaat önderi muhtarıdır"

İGC Başkanı Dilek Gappi de yerel yönetimler içerisinde muhtarların şiddete karşı gerçekleştirdikleri çalışmaların önemli bir yeri olduğunun altını çizerek, her birinin şiddete karşı birer Nar elçisi olduğunu dile getirdi. Muhtarların ombudsman görevini üstlendiğini söyleyen Başkan Gappi, "Bir mahallenin gerçek kanaat önderi muhtarıdır. Bir mahallede aslında hem şiddet gören insanın hem şiddeti uygulamaya meyilli olanların nasıl davranması gerektiğinin ana formülü muhtarların bakışıyla çıkar. O mahallesine hakim muhtar aslında bir ombudsman görevini üstlenir" diye konuştu.

Baysak: "Birlikte mücadele etmek çok önemli"

Ege Kadın Buluşmaları Platformu Genel Sekreteri Şengül Baysak, kadına yönelik şiddete ve çocuk istismarına karşı yerel yönetimlerin, sivil toplum örgütlerinin, Baroların birlikte mücadele etmesinin çok önemli olduğunun altını çizdi. Toplumda kadının temsiliyetinin de artması gerektiğini ifade eden Baysak, Kadına yönelik şiddetin temel sorununun toplumsal cinsiyet eşitsizliği olduğunu belirtti.