İzmir'in Konak ilçesinde sabah saatlerinde Mimar Sinan Caddesi'nde park halindeki otomobilin üzerine devrilen ağaç, büyük bir faciaya yol açmadan önlendi. Olayda otomobilde zarar oluşurken, can kaybı yaşanmadı. Ekiplerin müdahalesiyle cadde yeniden trafiğe açıldı.

Ağaç park halindeki otomobilin üzerine devrildi

İzmir Konak ilçesinde sabah saatlerinde, Mimar Sinan Caddesi üzerinde henüz bilinmeyen bir nedenle bir ağaç, park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi. Olay, saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Ağaç, otomobilin üzerine devrilerek büyük bir zarara yol açtı. Ancak şans eseri olayda can kaybı yaşanmadı.

Olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi

İhbar üzerine olay yerine hızla itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, devrilen ağacı kaldırmak için çalışma başlattı. Ağaç kaldırılana kadar cadde trafiğe kapalı kaldı. Devrilen ağacın kaldırılmasıyla caddede trafik yeniden açıldı.

Otomobilde zarar meydana geldi

Devrilen ağaç nedeniyle park halindeki otomobilde zarar meydana gelirken, çevredeki vatandaşlar ise faciadan dönüldüğünü belirtti. Yetkililer, olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.