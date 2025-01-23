Konak Belediyesi, Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında kadınların bilinçlenmesi için Medicana International İzmir Hastanesi iş birliğiyle önemli bir bilgilendirme semineri düzenledi. Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte uzman doktorlar, rahim ağzı kanseri ve HPV aşısı hakkında detaylı bilgi verdi.

Etkinlik saygı duruşu ile başladı

1-31 Ocak Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Ayı çerçevesinde düzenlenen etkinliğe, Konak Belediyesi’nin semt merkezlerindeki kurslara katılan kadınlar ve sosyal medyadan etkinliği takip eden katılımcılar yoğun ilgi gösterdi. Seminer, Kartalkaya’da yaşanan yangın felaketinde hayatını kaybedenler anısına yapılan saygı duruşuyla başladı.

“Tamamen önlenebilir bir hastalık”

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Mustafa Melih Erkan, rahim ağzı kanserinin yüzde 99 oranında HPV virüsüne bağlı oluştuğunu ve düzenli tarama ile aşılama sayesinde tamamen önlenebileceğini belirtti. Erkan, “Smear, HPV taramaları ve aşı ile kendimizi koruyabiliriz. Gelişmiş ülkeler aşılama ile bu hastalığı toplumlardan yok ediyor. Çocuklarımızı 9-15 yaş arasında aşılamamız şart. Bu, geleceğe bırakılacak en büyük miraslardan biri” diye konuştu.

Aşılama ile yüzde yüze yakın koruma

Medikal Onkoloji Uzmanı Dr. Murat Keser, rahim ağzı kanserinin en sık görülen dördüncü kanser türü olduğunu ve HPV aşısının bu hastalığa karşı neredeyse yüzde 100 koruma sağladığını vurguladı. Keser, “Aşı güvenli ve etkili. Erkeklerin de aşılanması, taşıyıcılığı önlemek ve HPV’ye bağlı diğer kanser türlerinden korunmak açısından çok önemli. Çocuklara yapılacak iki doz aşı hayat kurtarır. Ev bırakmayın, bu aşıyı bırakın” diye aktardı.

Seminerde katılımcılar, rahim ağzı kanseri, tarama yöntemleri ve aşılama ile ilgili merak ettikleri soruları uzman doktorlara yöneltti. Bilgilendirici broşür, Medicana dergisi ve çanta hediye edilerek etkinlik tamamlandı.