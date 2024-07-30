Konak Belediyesi, vatandaşların açık havada spor yaparak güne zinde başlamalarını sağlamak için spor keyfini parklara taşıdı. Sağlık taramaları, Konak İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştiriliyor. İlk etapta Göztepe Denizatı Parkı, Kılıçreis Parkı ve Karantina Meydanı'nda düzenlenen sabah sporuna katılan vatandaşların kan şekeri, boy, kilo ve beden kitle endeksleri ölçülüyor. Sağlık değerleri sınırın üzerinde çıkan vatandaşlar, sağlık kuruluşlarına yönlendirilirken, diyetisyenler sağlıklı beslenme konusunda tavsiyelerde bulunuyor. Ağustos ayında da devam edecek olan sağlık taramalarının, sabah sporunun yapıldığı tüm parklarda yaygınlaştırılması planlanıyor.

Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu'dan sağlık vurgusu

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, ilçe sakinlerinin sağlıklı yaşlanmasını amaçladıklarını belirterek, “Vatandaşlarımızın güne zinde ve sağlıklı başlamaları için ilçemizin farklı noktalarındaki parklarda düzenlediğimiz açık havada spor etkinliklerine katılan vatandaşlarımızın sağlıklı spor yapabilmeleri ve sağlıklı yaş almaları adına sağlık taraması başlattık. Komşularımızın sağlığı bizim için çok önemli. Onların da yapılan bu çalışmaya katılmaları ve memnun olmaları bizi mutlu ediyor. Tüm Konaklı komşularımızı sabah sporu yapmaya bekliyoruz” dedi.

Vatandaşlardan sağlık taramasına tam not

Sağlık taramasına katılan vatandaşlar uygulamanın kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti. Bülent (60) ve Aynur Sayıl (57) çifti, yapılan ölçümler sonucunda kan şekeri ve tansiyonlarının normal değerlerde olduğunu ifade etti. "Bir süredir Konak Belediyesi’nin başlattığı açık havada spor etkinliğine katılarak güne sporla başlıyoruz. Çok keyif alıyoruz. Bugün de sporun ardından boyumuz, kilomuz, şekerimiz ölçüldü. Değerlerimiz gayet normal. Buna da çok mutlu olduk" dediler. 64 yaşındaki Reha Erinmez ise “Bizim için çok güzel bir şey. Her sabah arkadaşlık ortamında sabah sporumuzu yapma imkanının ardından bugün de sağlık taramamız yapıldı. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ve Konak İlçe Sağlık Müdürlüğü çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.