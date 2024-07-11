Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uzun süredir aranan iki zanlının peşindeydi. Sabahın erken saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, toplam 36 yıl 10 ay hapis cezası bulunan iki firari suçüstü yakalandı.

Eş zamanlı operasyon

kiplerin titiz çalışmaları sonucu, 4 ayrı hırsızlık dosyasından toplam 15 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan B.A. (50) ve 13 ayrı dolandırıcılık dosyasından 21 yıl 4 ay hapis cezası bulunan S.D.'nin adresleri tespit edildi.

Savcılıktan alınan talimat doğrultusunda, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda iki zanlı da başarılı bir şekilde yakalandı.

Adliyeye sevk ve tutuklama

Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.A. ve S.D., adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Savcılıktan gelen açıklama

Savcılık yetkilileri, firari zanlıların yakalanmasıyla ilgili olarak, "Adaletin tecelli etmesi için çalışmalarımız aralıksız devam edecektir. Halkımızın güvenliği bizim önceliğimizdir" şeklinde açıklama yaptı.

Polis ekiplerinin operasyon sırasındaki koordinasyon ve titiz çalışmaları, zanlıların kaçmasına fırsat tanımadı. Operasyonun şafak vakti yapılması, firarilerin hazırlıksız yakalanmasını sağladı.