Olay, dün saat 19.00 sıralarında Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre, iki grup arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada M.E.(37) darp sonucu, Ş.E.(27) ise bıçaklanarak yaralandı. Yaralılar, hemen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olaya karışan şüphelilerin peşine düştü ve yapılan çalışmalar sonucunda E.A.(19), İ.A.(41), M.A.(17) ve M.A.'yı (16) gözaltına aldı. İncelemeler sonucunda, olayın İ.A. tarafından pompalı tüfekle, E.A. tarafından ise tabanca ile havaya ateş açıldığı ve M.A.'nın bıçaklama olayını gerçekleştirdiği tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.