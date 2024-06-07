Dün saat 19.00 sıralarında, İzmir’in Konak ilçesindeki Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde meydana gelen olayda, iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında M.E. (37) darp edilerek, Ş.E. (27) ise bıçaklanarak yaralandı. Yaralılar, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis hızla müdahale etti

Olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya karışan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, kavgaya karıştığı belirlenen E.A. (19), İ.A. (41), M.A. (17) ve M.A. (16) gözaltına alındı. İ.A.'nın pompalı tüfekle, E.A.'nın ise tabanca ile havaya ateş açtığı, M.A.'nın bıçaklama olayını gerçekleştirdiği öğrenildi.

Güvenlik önlemleri artırıldı

Olayın meydana geldiği Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde güvenlik önlemleri artırılırken, polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.