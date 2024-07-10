Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ile birlikte Toros bölgesinde incelemelerde bulundu. Dere yatakları, su kaçakları ve su baskınları gibi sorunlu noktalar tek tek ziyaret edilerek, yapılması gereken çalışmalar değerlendirildi.

Uyum ve iş birliği vurgusu

Başkan Mutlu, ilçenin sorun ve ihtiyaçlarını yakından bildiklerini belirterek, Büyükşehir Belediyesi’nin tüm birimleriyle uyum içinde çalıştıklarını vurguladı. Ulubatlı Mahallesi'nde gerçekleştirilen incelemelerde, belediye bürokratları ve muhtarlar da hazır bulundu. Mutlu, İZSU ekipleriyle koordineli bir şekilde çalışarak, altyapı sorunlarını hızlıca çözmeyi hedeflediklerini söyledi.

Vatandaşların talepleri dinlendi

Vatandaşların en çok şikayet ettiği noktalara tek tek giderek kalıcı çözümler üretmek için çalıştıklarını belirten Başkan Mutlu, "İZSU Genel Müdürümüz Gürkan Erdoğan ve ekibine ilçemizdeki çalışmaları için komşularımız adına teşekkür ediyoruz" dedi.

Parklar daha işlevsel hale getiriliyor

Başkan Mutlu, mahalle sınırlarındaki parkların daha işlevsel hale getirilmesi için belediye ekiplerinin yürüttüğü çalışmaları da yerinde inceledi. Mevcut alanları iyileştirmek için faaliyetlerin aralıksız devam edeceğini ifade etti.