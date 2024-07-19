Konak'ta Ücretsiz Okuma Yazma Kursları Başladı

Cem Tibet DEMİREZER/Özel Haber

Konak Belediyesi Aziziye Semt Merkezi'nde düzenlenen Okuma-Yazma Kursu, katılımcıların azmiyle dikkat çekiyor. Konak Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirilen kurs, 76 yaşındaki Türkan teyze gibi birçok kursiyere umut oluyor.

Okuma yazma sevgisi

Konak Belediyesi, Konaklı kadınların sosyal yaşamda daha fazla yer almasını sağlayan çeşitli kurslarla büyük ilgi topluyor. Ahşap boyamadan çikolata yapımına, takı yapım tekniklerinden dikişe kadar pek çok farklı kursun bulunduğu semt merkezlerinden biri olan Aziziye Semt Merkezi'nde düzenlenen Okuma-Yazma Kursu, azimli kursiyerleriyle öne çıkıyor. İki seviyeden oluşan kursun ilk aşamasında alfabe ve temel okuma yazma öğretilirken, ikinci aşamada Türkçe, matematik, sosyal bilgiler ve fen bilimleri dersleri de veriliyor. Bu seviyeyi başarıyla tamamlayan kursiyerler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınavlara girerek ilkokul diplomalarını alabiliyor.

Türkan teyzenin azmi gençlere örnek oluyor

Okuma-yazma kursunun en dikkat çeken kursiyerlerinden biri, 76 yaşındaki Türkan Güngör. Güngör, okuma yazma öğrenmeden önce yaşadığı zorlukları anlatırken, artık otobüs numaralarını ve doktor isimlerini okuyabildiği için çok mutlu olduğunu belirtiyor. Güngör, “Başkanımıza, burayı açtığı ve bize bu yaşta okuma yazma öğrettiği için teşekkür ederim. Ben 76 yaşındayım. Bu kursta önce harfleri öğrendik, sonra onları birleştirdik, yavaş yavaş çözüyoruz. Otobüslerin numaralarını bilemiyorduk, doktora gidince bulamıyorduk, şimdi hepsini okumayı öğrendik” sözleriyle duygularını ifade ediyor.

Feride Çetinkaya'nın hikayesi

25 yıl boyunca tütün işinde çalışmış olan Feride Çetinkaya, okuma yazma bilmeden yaşadığı zorlukları aşmanın mutluluğunu yaşıyor. Çetinkaya, “Okuma yazmayı hiç bilmiyordum. Şimdi yavaş yavaş öğreniyorum ve öğrendiğim için de çok seviniyorum” diyen Çetinkaya, kursun kendisine kattığı özgüvenden dolayı büyük bir sevinç duyuyor.

Konak Belediyesi'nin bu anlamlı projeleri, Konaklı kadınların hem kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor hem de onların sosyal yaşama daha aktif bir şekilde katılmalarını teşvik ediyor. Bu tür kursların yaygınlaşması, her yaştan insanın hayata daha bilinçli ve donanımlı bir şekilde katılmasına olanak tanıyor.