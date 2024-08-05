Konak Belediyesi, vatandaşlarının sağlıklı yaşlanmasını desteklemek amacıyla açık havada spor etkinlikleri düzenlediği parklarda başlattığı ücretsiz sağlık taramalarını İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi’ne taşıdı.

Ücretsiz sağlık taramaları yaygınlaşıyor

Konak İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen taramalar, 55 yaş üstü kursiyerlerin şeker, boy ve kilo ölçümlerini kapsıyor. Bu ölçümler sonucunda beden kitle endeksleri de hesaplanarak, vatandaşlara sağlıklı yaşam önerileri sunuluyor. Sağlık taramaları öncesinde, kursiyerlere diyabet, sağlıklı beslenme ve obezite hakkında bilgilendirici seminerler veriliyor. Bu seminerler sayesinde kursiyerler, sağlıkları hakkında daha bilinçli hale geliyor.

160 kursiyer katıldı

Konak Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün organize ettiği taramalara 160 kursiyer katıldı. Şekeri normal değerlerin üzerinde çıkan kursiyerler, diyetisyenler tarafından sağlıklı beslenme konusunda bilgilendirildi ve detaylı tetkikler için sağlık kurumlarına yönlendirildi.

Başkan Mutlu'dan sağlık vurgusu

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Toplumcu belediyecilik anlayışımız gereği sağlık alanında biz de varız diyoruz. Komşularımızın sağlığı bizim için çok önemli. Sağlık taramalarını ilçe genelinde yaygınlaştırmak için çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Kursiyerler hizmetten memnun

83 yaşındaki kursiyer Ahmet Uğur, "Yapılan kontroller çok yararlı. Çünkü bizim yaşımızda sağlık çok önemli, özellikle şeker hastalığı. Diyabet seminerini de dinleyip genel olarak bilgi aldım" diye konuştu. 58 yaşındaki Hanife Alkan ise, "Boy-kilo endeksine göre kilom biraz fazla çıktı. Kan şekeri düzeyimin normal sınırlarda olduğu söylendi. Belediyemizin biz emeklilere yapmış olduğu hizmetlerden çok memnunuz" ifadelerini kullandı.

Detaylı bilgi için

Ağustos ayı boyunca devam edecek olan sağlık taramaları hakkında detaylı bilgi almak için Konak Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nü 0232 484 22 91 numaralı telefondan arayabilirsiniz.