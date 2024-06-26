Konak Belediyesi, Global Hope Network International ve Toplumsal Dönüşüm Eğitim Kültür ve Sanat Derneği iş birliğiyle düzenlenen ‘Uluslararası Gönüllü Eğitimciler Konferansı’ 25-27 Haziran tarihleri arasında Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde başladı.

Etkinliğe Amerikalı dört eğitimcinin yanı sıra Konak Belediyesi’nin semt merkezlerinin yöneticileri, öğretmenler, kadınlar ve eğitim alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Amerikalı öğretmenler konuk oldu

Konferansa Amerika’nın Pensilvanya eyaletindeki Hershey kentinde öğretmenlik yapan Beth Scott, Mary Beth Krankowski, Brenda Rogers, Katrina Brown ve Valerie White katıldı. ‘Eğitimdeki zorlukları fırsata çevirmek’ başlıklı ve üç gün sürecek olan konferans, eğitimcilere vizyon kazandırmayı ve öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Karşılıklı deneyimler paylaşıldı

İlk gün, Amerika’daki öğretmenler Türkiye’deki meslektaşlarıyla eğitim deneyimlerini paylaşarak eğitim sistemlerini karşılaştırdı. Dezavantajlı bölgelerde öğretmenlik yapan Amerikalı eğitimciler, yaşadıkları zorlukları nasıl fırsata çevirdiklerini anlattı ve uygulamalarından örnekler sundu.

Ortak sorunlara çözüm yolları arandı

Konferansta, Amerika ve Türkiye’deki eğitim sistemlerinin benzerlikleri ve farklılıkları, öğrenmeyi ilginç ve çekici kılan yöntemler, etkinlik temelli öğrenme durakları gibi başlıklar ele alındı. İzmirli öğretmenler de kendi bölgelerindeki zorlukları dile getirdi. Etkinlikte, dezavantajlı bölgelerde yaşanan ortak sorunlar tespit edilerek karşılıklı çözüm yolları üzerinde görüşler paylaşıldı.

"Sorunların çözümünü birlikte keşfedeceğiz"

Global Hope Network International Türkiye Temsilcisi ve Toplumsal Dönüşüm Eğitim Kültür ve Sanat Derneği Kurucu Başkanı Başak Çelik, etkinliğin ilk gününün verimli geçtiğini belirterek, “Kolektif bilince, akla inanıyoruz. Bu konferansı sorunları ortaya koyup, çözümleri birlikte keşfetmek için düzenledik. Dezavantajlı bir okulda uygulamalarda bulunmak istiyoruz. Hangi okul olacağına da burada oluşacak ortak akıl karar verecek” dedi.