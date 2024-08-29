Konak'ta Uyuşturucu Ticareti Yaparken Suçüstü Yakalandılar!

İzmir’in Konak ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu ticareti operasyonunda, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2 kişi suçüstü yakalandı

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerinin Konak’ta gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda, O.B. ve A.İ. isimli iki şüpheli uyuşturucu madde ticareti yaparken suçüstü yakalandı. Şüphelilerden yapılan aramada 76,67 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

1 kişi tutuklandı, 1 adli kontrol şartıyla serbest

Gözaltına alınan O.B. ve A.İ., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı. Mahkeme, O.B.'yi uyuşturucu ticareti suçundan tutuklarken, A.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.