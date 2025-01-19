Konak Belediyesi, çocukların yarıyıl tatilini eğlenceli ve öğretici etkinliklerle dolu bir şekilde geçirebilmeleri için geniş bir program hazırladı. “Yarıyıl Festivali” adı altında düzenlenen etkinlikler, miniklere unutulmaz anlar yaşatacak. Pantomim gösterileri, palyaço ve jonglör şovları, tiyatro oyunları ve daha fazlası, Konak’ın farklı noktalarındaki kültür merkezlerinde ve sosyal tesislerde ücretsiz olarak sunulacak.

Yarıyıl Festivali başlıyor: Ücretsiz etkinlikler çocukları bekliyor

Konak Belediyesi, 15 günlük yarıyıl tatili süresince çocuklara keyifli anlar yaşatmayı hedefliyor. Toros ve Beştepeler Sosyal Tesisleri ile Selahattin Akçiçek ve Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezlerinde gerçekleştirilecek etkinlikler, çocuklara eğlenceli bir tatil deneyimi sunacak. Etkinlikler arasında pantomim gösterileri, tiyatro oyunları, masal anlatımları ve el becerilerini geliştiren atölyeler yer alacak.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'dan çocuklara yarıyıl hediyesi

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, yarıyıl tatilini eğlenceli bir şekilde geçirmek isteyen çocuklara seslenerek, “Eğitim öğretim yılının ilk yarısını tamamlayan tüm öğrencilerimizi kutluyorum. Bu yoğun dönemin ardından, çocuklarımızın tatillerini keyifli bir şekilde geçirmelerini sağlamak için kültür merkezleri ve sosyal tesislerimizde düzenlediğimiz etkinliklere katılmalarını bekliyoruz. Konak Belediyesi olarak, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza her zaman destek olacağız” şeklinde konuştu.

Konaklı çocuklar, yarıyıl tatilinde eğlence ve öğrenmeyi bir arada yaşayacak

Konak’taki etkinlikler, yalnızca eğlenceyi değil, aynı zamanda öğrenmeyi de teşvik eden bir program olarak dikkat çekiyor. Çocuklar, hem eğlenecek hem de çeşitli becerilerini geliştirecek. Etkinlikler tamamen ücretsiz olarak sunulacak ve tüm çocukların katılımına açık olacak.

Dört bir yanda etkinlik

Konak Belediyesi’nin yarıyıl tatili etkinliklerinin programları şöyle:

21 Ocak Salı: Toros Sosyal Tesisleri’nde saat 15.00’te pantomim gösterisi ve atölyesi, palyaço ve jonglör gösterisi, masal tiyatrosu çocuklarla buluşacak.

22 Ocak Çarşamba: Beştepeler Sosyal Tesisleri’nde saat 15.00’te, pantomim gösterisi ve atölyesi, palyaço ve jonglör gösterisi, masal tiyatrosu yer alacak.

23 Ocak Perşembe: Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde saat 12.30’da Akıl Fikir Kumpanyası’nın “Bir Tuhaf Uzay Macerası” oyunu sahnelenecek.

24 Ocak Cuma: Beştepeler Sosyal Tesisleri’nde saat 12.30’da İzmir Çocuk Tiyatrosu “Ters Yüz” oyununu çocuklarla buluşturacak.

25 Ocak Cumartesi: Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde saat 12.30’da Tiyatro Mahal’in “Masallar Sokağı” oyunu sahnelenecek

28 Ocak Salı: Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde saat 15.00’te pantomim gösterisi ve atölyesi, palyaço ve jonglör gösterisi, masal tiyatrosu yer alacak.

29 Ocak Çarşamba: Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde saat 15.00’te pantomim gösterisi ve atölyesi, palyaço ve jonglör gösterisi, masal tiyatrosu çocuklarla buluşacak.

30 Ocak Perşembe: Toros Sosyal Tesisleri’nde saat 12.30’da Tiyatro Pan, “Cesur Moni Kelimelerin Peşinde” oyununu sahneleyecek.

31 Ocak Cuma: Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde saat 12.30’da Sıcakkan Çocuk Tiyatrosu, “Sevgi Çiftliği” oyunuyla çocukların karşısına çıkacak.

1 Şubat Cumartesi: Beştepeler Sosyal Tesisleri’nde saat 12.30’da Tiyatro Kök 35, “Dev Bilgisayar” oyununu sahneleyecek.