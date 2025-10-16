Konak Belediyesi Ziya Zişan Saadet Aytulun Kardeşler İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi’nde, “Beyin Sağlığı ve Demansa Karşı Korunma” konulu seminer gerçekleştirildi. Etkinlikte, Alzheimer ve demans gibi hastalıklara karşı korunma yolları uzmanlar tarafından katılımcılarla paylaşıldı.

Uzmanlardan Bilgilendirme

Seminere, Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Prof. Dr. Görsev Yener, Uzman Psikolog Ömer Sönmez ve Uzman Biyolog Aslı Kartal katıldı. Etkinlikte, ileri yaş grubunda sık görülen nörolojik hastalıkların nedenleri, belirtileri ve korunma yöntemleri ele alındı.

Uzmanlar, düzenli zihinsel egzersiz, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, sosyal etkileşim ve kaliteli uykunun beyin sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini katılımcılarla paylaştı.

Erken Tanının Önemi

Seminerde, demans ve Alzheimer hastalığında erken tanının kritik önemi vurgulandı. Uzmanlar, düzenli sağlık kontrolleri ve nörolojik değerlendirmelerin geciktirilmeden yapılmasının hastalığın ilerleyişini yavaşlatmada etkili olduğunu belirtti.

Etkinlik sonunda katılımcılar, merak ettikleri soruları uzmanlara yönelterek konularla ilgili detaylı bilgi aldı.