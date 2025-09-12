Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Zabıta Teşkilatı’nın 199. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla zabıta personeliyle bir araya geldi. Basmane Semt Merkezi’nin bahçesinde düzenlenen buluşmada, Başkan Mutlu’nun yanı sıra Başkan Yardımcısı Ahmet Giliz ve Zabıta Müdürü Ali Balık da yer aldı. Samimi bir ortamda gerçekleşen programda Başkan Mutlu, tüm ekibi tek tek selamlayarak özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Mutlu: Sizinle çalışmaktan gurur duyuyorum

Zabıta teşkilatının belediyecilik hizmetlerinin en önemli unsurlarından biri olduğunu belirten Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, “Sizinle birlikte çalışmaktan gurur duyuyorum. Hepiniz Konak sınırlarında belediyemizi çok güzel temsil ediyorsunuz. Esnaftan ve vatandaşlardan sizlerin kibarlığı, güler yüzü ve çözümcü yaklaşımınız ile ilgili hep güzel şeyler duymak beni çok mutlu ediyor. Bunun için sizlere çok teşekkür ediyorum. Zor bir görev yapıyorsunuz, hiç kolay değil. Ben kuralcı bir başkanım; istiyorum ki sokaklar nizami olsun, kurallara uyulsun. Bunu ancak sizin desteğinizle başarabiliriz. Emekleriniz için çok teşekkür ediyorum. 199 yıllık bir teşkilat, çok köklü bir geçmiş ve bunu bu kadar iyi temsil eden çalışma arkadaşlarım olduğu için ne mutlu bana” dedi.

Balık: Şehir düzeninin bekçileriyiz

Zabıtanın belediyelerin görünen yüzü olduğunun altını çizen Konak Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Balık ise “Sadece bir denetim memurluğu değil; vatandaşlarımızın yardımına koşan, sorunlarına çözüm üreten, şehir düzeninin bekçileriyiz. Teşkilatımız zorlu ve riskli bir çalışma ortamında; esnaf denetiminden çevre temizliğine, pazaryerlerindeki düzenden kent estetiği düzenine pek çok alanda çalışmalar ortaya koyarak vatandaş ve belediye arasında en güçlü bağlardan birini oluşturmaktadır. 7 gün 24 saat kentimizin huzuru ve güveni için sahada özveriyle çalışan, başkanımızla göreve geldiği günden itibaren hep birlikte çok güzel işler başaran değerli mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.