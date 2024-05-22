İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ancak, yangın sonrasında büyük bir hasar meydana geldi.

Kullanılamaz hale geldi

Yangın, binanın zemin katında faaliyet gösteren ve "korku evi" olarak bilinen işletim biriminde çıktı. Yangın, bu korku evi daireyi kullanılamaz hale getirdi. Üst katlardaki dairelerde de ciddi hasarlar oluştu.

Kundaklama şüphesiyle soruşturma

Polis ekipleri, olay yerinde inceleme başlattı ve kundaklama şüphesiyle soruşturma açtı. Olayla ilgili detaylı soruşturma devam ediyor.