Konaklı anneler, Mutlu Çocuklar Oyun Evleri sayesinde kendi başarı hikayelerini yazmaya devam ediyor. Konak Belediyesi’nin ücretsiz sunduğu bu hizmet, 3-5 yaş arası çocukların gelişimine katkı sağlarken, annelerine de iş hayatına katılma ve sosyal yaşamda daha aktif olma imkânı sunuyor. Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun büyük önem verdiği Oyun Evleri, annelere kendilerini geliştirebilecekleri aktivitelerle destek verirken, çocukların sağlıklı gelişimini de teşvik ediyor.

Konak Belediyesi’nin sosyal belediyecilik örneklerinden biri olan Mutlu Çocuklar Oyun Evleri, 11 merkezde yaklaşık 250 çocuğa hizmet veriyor. Bu merkezler, çocuklara güvenli bir ortamda oyun oynama imkânı sunarak, annelerinin iş hayatına katılabilmesini sağlıyor. Annelerin bakım yükünü hafifleten bu hizmet, onların hem kişisel gelişimlerine hem de sosyal hayatlarına katkıda bulunuyor. Başkan Mutlu, dezavantajlı bölgelerde oyun evlerinin sayısını artırmayı hedeflediklerini belirterek, fırsat eşitliğinin çocuklar için ne kadar önemli olduğunun altını çizdi.

Anneler İçin Sosyal Destek

Başkan Mutlu, annelerin sosyal yaşamda daha fazla yer almasının, çocukların gelişimine olumlu etki yapacağını ifade ederek, Oyun Evlerinin sadece çocuklar için değil, anneler için de büyük bir fırsat sunduğuna dikkat çekti. Başkan, “Oyun Evlerimiz, annelerin meslek edinmelerini, ekonomik özgürlük elde etmelerini, kendilerini geliştirebilecekleri kurslara katılmalarını sağlıyor. Annelerimize desteğimiz devam edecek” şeklinde konuştu.

Çocuklar Sosyalleşirken Anneler Kendilerine Zaman Ayırabiliyor

İlknur Ulağ, çocuklarını Uzay ve Rüzgar’ı Mersinli Mutlu Çocuklar Oyun Evi’ne bıraktıktan sonra semt merkezindeki kurslara katılarak kişisel gelişimine katkı sağlıyor. Ulağ, çocuklarının yaşıtlarıyla zaman geçirmenin onların gelişimi için önemli olduğunu, kendisinin de kurslara katılarak rahatladığını belirtti.

Çalışan Anneler İçin Büyük Kolaylık

Esra Demirkol Şimşek, Mutlu Çocuklar Oyun Evleri sayesinde iş hayatına katılabiliyor ve ev ekonomisine katkı sağlıyor. Temizlik işlerinde çalışan Demirkol, minik kızı Defne’yi İsmet Paşa Mutlu Çocuklar Oyun Evi’ne bırakırken, güvenli bir ortamda eğitim almasının içini rahatlattığını söyledi.

Oyun Evi Olmasaydı Çalışamazdım

Şeyma Şengül ise, Gültepe Mutlu Çocuklar Oyun Evi sayesinde çalışma hayatına katılabildiğini belirtti. Yüksek kreş ücretlerinin engel teşkil ettiği anneler için büyük bir kolaylık sunan Oyun Evleri, çocukların eğitimi ve annelerin ekonomik özgürlüğü açısından önemli bir fırsat sağlıyor. Şengül, “Oyun Evi olmasaydı ben çalışamazdım ve çocuğumun geleceği buna bağlı olacaktı” dedi.