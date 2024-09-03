İzmir’in Konak ilçesinde 9 Ağustos 2024 tarihinde yaşanan silahlı saldırı olayının zanlıları, Urla ilçesinde yakalandı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralanmıştı. Zanlılardan 2’si tutuklandı.

Olayın detayları

Konak ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen gürültü nedeniyle taraflar arasında çıkan kavga, silahlı bir çatışmaya dönüştü. Saldırıda F.K. (53) kasık bölgesinden aldığı mermi yarasıyla yaşamını yitirirken, A.K. (22) sağ dizinden ve S.A. (25) sağ kol dirseğinden yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun hayati tehlike taşımadığı bildirildi.

Zanlılar Urla’da ele geçirildi

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü araştırmalar sonucunda, olayın failleri olarak K.A. (20), H.A. (23) ve İ.A. (24) tespit edildi. Zanlılar, Urla ilçesinde, suç aleti olan tabancayla birlikte yakalandı.

2 kişi tutuklandı

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden K.A. ve H.A., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. İ.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.