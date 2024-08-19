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Konferans Ligi'nde play-off turu ilk maçlarının (TSİ) programı şöyle:

Rövanş maçları ise 28-29 Ağustos'ta oynanacak ve play-off turunu geçen takımlar, UEFA Konferans Ligi'nde gruplara kalma hakkı elde edecekler.

Türkiye'yi temsil eden takımlar arasında yer alan RAMS Başakşehir , 22 Ağustos Perşembe günü TSİ 21.45'te İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic'e konuk olacak. Aynı gün TSİ 22.00'de Trabzonspor, İsviçre temsilcisi St. Gallen ile deplasmanda karşılaşacak.

UEFA Konferans Ligi 'nde play-off turu yarın oynanacak tek maçla başlayacak. Avrupa futbol unun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının play-off turunda, 20-22 Ağustos tarihleri arasında toplam 24 maç yapılacak.

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