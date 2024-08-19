UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu yarın oynanacak tek maçla başlayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının play-off turunda, 20-22 Ağustos tarihleri arasında toplam 24 maç yapılacak.
Türkiye'yi temsil eden takımlar arasında yer alan RAMS Başakşehir, 22 Ağustos Perşembe günü TSİ 21.45'te İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic'e konuk olacak. Aynı gün TSİ 22.00'de Trabzonspor, İsviçre temsilcisi St. Gallen ile deplasmanda karşılaşacak.
Rövanş maçları ise 28-29 Ağustos'ta oynanacak ve play-off turunu geçen takımlar, UEFA Konferans Ligi'nde gruplara kalma hakkı elde edecekler.
Konferans Ligi'nde play-off turu ilk maçlarının (TSİ) programı şöyle:
Yarın:
19.00 Noah (Ermenistan) - Ruzomberok (Slovakya)
21 Ağustos Çarşamba:
19.45 Vitoria (Portekiz) - Zrinjski (Bosna Hersek)
22 Ağustos Perşembe:
19.00 Pyunik (Ermenistan) - Celje (Slovenya)
19.00 Legia (Polonya) - Drita (Kosova)
19.00 Mlada Boleslav (Çekya) - Paksi (Macaristan)
19.30 Panevezys (Litvanya) - The New Saints (Galler)
20.00 Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Zire (Azerbaycan)
20.00 Djurgarden (İsveç) - Maribor (Slovenya)
20.00 Brann (Norveç) - Astana (Kazakistan)
20.00 Hacken (İsveç) - Heidenheim (Almanya)
20.00 Kopenhag (Danimarka) - Kilmarnock (İskoçya)
20.30 CFR Cluj (Romanya) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)
21.00 Vikingur Reykjavik (İzlanda) - Santa Coloma (Andorra)
21.00 Rijeka (Hırvatistan) - Olimpija Ljubljana (Slovenya)
21.00 Fiorentina (İtalya) - Puskas Akademia (Macaristan)
21.00 Kryvbas (Ukrayna) - Real Betis (İspanya)
21.15 Partizan (Sırbistan) - Gent (Belçika)
21.30 Wisla Krakow (Polonya) - Cercle Brugge (Belçika)
21.45 Klaksvik (Faroe Adaları) - HJK (Finlandiya)
21.45 St. Patrick's Athletic (İrlanda) - RAMS Başakşehir
22.00 Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Larne (Kuzey İrlanda)
22.00 St. Gallen (İsviçre) - Trabzonspor
22.00 Lens (Fransa) - Panathinaikos (Yunanistan)
22.00 Chelsea (İngiltere) - Servette (İsviçre)