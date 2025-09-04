Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi (BAYOSB) öncülüğünde, Kızılay iş birliğiyle yürütülen kan bağışı kampanyası, bölgedeki firmaların desteğiyle büyüyerek devam ediyor. Son olarak Konfor Mobilya A.Ş. ve Egemet Ege Metal Ltd. Şti. çalışanları, kan bağışında bulunarak kampanyaya katkı sundu.

“En değerli hazinemiz insan sağlığı”

Kan bağışı etkinliğine ilişkin açıklamalarda bulunan BAYOSB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Telseren, kampanyanın bölge firmaları arasında büyük bir duyarlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Telseren, “İnsan hayatı ve sağlığı en değerli hazinemizdir. Bu anlayışla Kızılay ile birlikte başlattığımız kan bağışı kampanyasına, bölge firmalarımızın yoğun katılım göstermesinden memnuniyet duyuyoruz. Son olarak Konfor Mobilya ve Egemet firmalarımızın çalışanları, kan bağışında bulunarak önemli bir dayanışma örneği sergiledi,” dedi.

“Topluma farklı yönlerden katkı sunuyoruz”

Telseren, kan bağışının yalnızca bir sağlık hizmeti değil, aynı zamanda hayat kurtaran bir sosyal sorumluluk hareketi olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

“BAYOSB olarak sadece üretim yapıp ekonomiye katkı sağlamanın ötesinde, topluma farklı yönlerden fayda sağlamayı önemsiyoruz. Kan bağışının hayati öneminin bilinciyle, bu seferberliği düzenli olarak sürdüreceğiz. Bölgemizde faaliyet gösteren diğer firmalarımız da bu projeye katılmaya devam edecek.”

Etkinlikte yalnızca bölge firmalarının değil, BAYOSB Müdürlüğü personelinin de kan bağışında bulunduğunu ifade eden Telseren, bu dayanışmanın bölgedeki sosyal bağları güçlendirdiğini belirtti.

BAYOSB’nin öncülük ettiği kampanya, önümüzdeki dönemde de farklı firmaların katılımıyla devam edecek. Yetkililer, düzenli kan bağışının hem sağlık sistemi hem de ihtiyaç sahibi hastalar için büyük bir önem taşıdığına dikkat çekerek tüm çalışanları kampanyaya katılmaya davet etti.