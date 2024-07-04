Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) isyancılarla savaşmayı reddeden 25 asker, askeri mahkeme tarafından idam cezasına çarptırıldı. Ülkenin doğusundaki değerli madenlerin çıkarıldığı bölgede birçok silahlı örgüt faaliyet gösteriyor.

İsyancılarla savaşmayı reddettiler

KDC'deki bir askeri mahkemede görülen davada, isyancılarla savaşmayı reddeden 25 asker hakkında idam cezası verildi. Yerel basında yer alan haberlere göre, mahkeme kararı bugün açıklandı. Karar, ülkenin doğusunda, altın ve kobalt gibi değerli madenlerin çıkarıldığı ve silahlı grupların yoğun olduğu bir bölgede alındı.

Hapis cezası da verilmişti

Geçen ay Burundi'de de benzer bir durum yaşanmış, KDC'de isyancılarla savaşmayı reddeden 270'ten fazla askere hapis cezası verilmişti.

23 Mart Hareketi

KDC'nin doğusu, Ruanda, Uganda ve Burundi gibi ülkelerle sınır komşusu olup, altın ve kobalt başta olmak üzere onlarca farklı değerli madenin çıkarıldığı bir bölge olarak dikkat çekiyor. Bu bölge, 23 Mart Hareketi (M23) gibi birçok silahlı örgütün faaliyet alanı. Silahlı çatışmalar ve istikrarsızlık, bölgenin maden kaynakları üzerindeki kontrolü de zorlaştırıyor.