Kongo’da Kanlı Hapishane Katliamı Yüzlerce Kadın Diri Diri Yakıldı!

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde (DKC) Ruanda destekli M23 isyancıları, geçtiğimiz hafta Goma kentini ele geçirirken insanlık dışı bir katliama imza attı. Munzenze hapishanesinde yüzlerce kadın mahkûmun tecavüze uğradıktan sonra diri diri yakıldığı bildirildi.

Kadın koğuşu ateşe verildi

Birleşmiş Milletler (BM) yetkililerine göre, isyancılar hapishaneye saldırırken binlerce erkek mahkûm firar etti, ancak kadın koğuşu ateşe verildi. BM barış gücü askerleri, M23’ün koyduğu kısıtlamalar nedeniyle hapishaneye giremezken, olayın detayları henüz tam olarak araştırılamadı.

Görgü tanıkları, 27 Ocak sabahı hapishaneden yükselen siyah dumanların vahşetin boyutunu gözler önüne serdiğini söyledi. BM’nin bölgedeki yetkililerinden Vivian van de Perre, “4.000 mahkûm kaçtı. Kadın koğuşundaki herkes tecavüze uğradı ve ardından diri diri yakıldı” açıklamasını yaptı.

Goma’da binlerce ceset gömülmeyi bekliyor

BM İnsan Hakları Ofisi’ne (OHCHR) göre, son çatışmalarda işlenen insan hakları ihlalleri korkunç boyutlara ulaştı. Yargısız infazlar, mülteci kamplarına saldırılar, toplu tecavüzler ve cinsel şiddet vakaları artarken, Goma’da en az 2.000 cesedin hâlâ gömülmeyi beklediği bildiriliyor.

Bölgedeki uzmanlar, bu saldırının M23 isyanının en kanlı olaylarından biri olduğunu belirtiyor.

BM, acil toplantı düzenleyecek

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, 7 Şubat’ta Cenevre’de özel bir toplantı düzenleyerek Kongo’daki vahşeti ele alacak. Konseyin kararları yasal olarak bağlayıcı olmasa da, küresel baskı oluşturma ve savaş suçlarının uluslararası mahkemelere taşınması açısından büyük önem taşıyor.