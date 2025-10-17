İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 39. CHP İzmir İl Kongresi’nde kurultay delegeliğini Balçova İlçe Başkanı Murat Aküzüm’e devretti. Kongrede tek aday olan Çağatay Güç’e destek veren Tugay, partinin bir aile olduğunu vurguladı.

Kongre Heyecanı İzmir’de

CHP İzmir’de kongre heyecanı başladı. Kongrede tek aday Çağatay Güç olurken, oy çokluğuyla blok liste kararı alındı. Tugay, konuşmasında partinin tarihi misyonunu hatırlatarak, “CHP kahramanların partisidir” dedi.

Tugay’dan Partiye Mesajlar

Tugay, cumhuriyet değerlerinin savunulmasının CHP’nin temel misyonu olduğunu vurguladı. “Haksızlığın karşısında duruyorsanız CHP’lisiniz” ifadelerini kullandı. Ayrıca, yerel seçimlerde elde edilen başarı ve belediyelere yönelik engellemeleri anlattı.

Gençler ve Toplumsal Adalet

Tugay, gençlerin ve dezavantajlı grupların yaşadığı sorunlara dikkat çekerek, “Ne kendimize acıyacağız ne de kendimizi acındıracağız” dedi. CHP’nin eşitlik ve adalet mücadelesine vurgu yaptı.

Çağatay Güç’e Destek

Tugay, Çağatay Güç’ü partideki başarısı ve karakteri nedeniyle övdü. “Bugün de yarın da yanındayım” diyerek, genç liderlerin önünü açmanın önemini vurguladı.

Kurultay Delegeliğinde Flaş Karar

Kongrede sürpriz bir hamle yapan Tugay, kurultay delegesi adayı olmadığını ve yerine Balçova İlçe Başkanı Murat Aküzüm’ü listeye yazdırdığını açıkladı. Tugay, bu kararı Aküzüm’ün haksızlığa uğramaması için aldığını belirtti.