2018 ve 2019 yıllarında reel sektörün üzerinde kabus gibi çöken konkordatolar, 2024'ün ilk yarısında yeniden artış gösterdi. Özellikle son üç ayda aylık bazda 100'ün üzerinde konkordato başvurusu yapılırken, bu durum iş dünyasında büyük bir endişe yarattı.

Konkordato başvurularındaki artış

2024 yılının ilk yarısında konkordato geçici mühlet kararı verilen dosya sayısı 605’e ulaştı. Bu rakam, geçen yılın tamamında 519 olan sayıyı geride bıraktı. Nisan ayında 105, Mayıs ayında 172 ve Haziran ayında 114 konkordato kararı verildi. Haziran ayında Kurban Bayramı tatilinin etkisiyle mahkemelerden alınan konkordato kararlarında hafif bir düşüş yaşandı.

Kesin mühlet ve ret kararları

Haziran ayında konkordato kesin mühlet kararı verilen dosya sayısı 43 olurken, ret kararı verilen dosya sayısı 42 oldu. Ayrıca, 4 firma için iflas kararı çıkarken, 3 dosya için tasdik kararı verildi. Ocak-Haziran döneminde toplam 275 konkordato başvurusu reddedildi.

Sektörel dağılım ve riskler

Konkordato başvurularında en yüksek risk, tekstil ve inşaat sektörlerinde görülüyor. Tekstil ve konfeksiyon sektörlerinde toplam 48 konkordato kararı alınırken, inşaat sektöründe bu sayı 44 oldu.

İş dünyası ve hukuki düzenlemeler

2018 ve 2019 yıllarında konkordato düzenlemesi ile binlerce firma mağduriyet yaşarken, iş dünyası örgütleri son dönemde konkordato kararlarındaki suiistimallerin artmaması için Adalet Bakanlığı ve ekonomi yönetimi ile temaslarını sürdürüyor.

Adalet Bakanlığı, konkordato başvurularının zorlaştırılması için çalışmalar yürütüyor. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, konkordato müessesinin reel sektör alacaklarını kapsamaması gerektiğini belirterek, bu konuda Adalet Bakanlığı ile görüşmeler yaptıklarını ifade etti.