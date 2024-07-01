Denizli'nin Acıpayam ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, bir evin bahçesine girdi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Gölgeliği kırarak bahçeye daldı

Acıpayam ilçesi Alaattin Mahallesi'nde meydana gelen kazada, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu evin bahçesine daldı. Gölgeliği kırarak bahçeye giren otomobilin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Otomobilde sıkışan 2 kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı ve çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumuyla ilgili henüz net bir bilgi paylaşılmadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazanın nedenine dair detaylar ve sürücünün kimliği hala bilinmiyor.