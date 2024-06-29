D-100 kara yolu yan yolda Ankara istikametine seyreden Fetih İsmet G'nin kullandığı 34 DEU 97 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce bir aydınlatma direğine çarptı, ardından kaldırımdaki yayalara çarptı. Olay üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kaza sonucu kaldırımda bulunan Fazile T, Gülnaz A, Baran D. ve Filiz T. ile ismi öğrenilemeyen bir çocuk yaralandı. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Fazile T, Gülnaz A. ve Baran D'nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yan yol, otomobilin ve devrilen direğin kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. Yaralıların tedavileri devam ederken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. Kazanın yaşandığı anlar çevredeki vatandaşlar tarafından endişe ile izlendi.