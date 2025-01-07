Kahramankazan'da meydana gelen korkunç kazada, kontrolden çıkan otomobilin yön levha direğine çarpması sonucu sürücü yaşamını yitirdi. Polis soruşturma başlattı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, Çevreyolu Saray Mahallesi mevkiinde bir otomobil kontrolden çıkarak yön levha direğine çarptı ve feci şekilde kaza yaptı. Olayda, sürücü hayatını kaybederken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza anı: Kontrolden çıkan araç yön levhasına çarptı

Kaza, sabah saatlerinde Çevreyolu Saray Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 06 DOR 673 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı ve yol kenarındaki yön levha direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin büyük hasar gördüğü, sürücünün ise sıkışarak olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay yerinde korkunç manzara: Sağlık ve itfaiye ekipleri hızla müdahale etti

Kazanın hemen ardından çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine hızla sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde sürücünün hayatını kaybettiği tespit edildi. Sürücünün cenazesi, morga kaldırılmak üzere cenaze aracıyla alındı.

Kazanın nedeni araştırılıyor

Polis ekipleri, kazanın nedenine dair soruşturma başlattı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından, kazaya dair önemli ipuçları toplanmaya çalışıldı. Sürücünün kimliği henüz belirlenemediği için polis, kimlik tespit çalışmalarına da hız verdi.