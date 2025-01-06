Salihli-Gördes karayolunda meydana gelen kazada, kontrolden çıkan kamyon Gördes Çayına uçtu. Kazada, sürücü Şükrü Karakaş ve yolcu Ali Akbaş yaralandı.

Kaza detayları

Manisa'nın Salihli ilçesinde, 45 SB 5073 plakalı kamyonun sürücüsü Şükrü Karakaş (39), Hacıhıdır Mahallesi yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek Gördes Çayına uçtu. Kazada, hem sürücü Karakaş hem de araçta bulunan Ali Akbaş (39) yaralandı.

Olay yerinde müdahale

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar daha sonra Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yetkililer, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtti.