Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kontrolden çıkan otomobil bariyere çarparak korkutucu bir kazaya neden oldu. Sürücü, kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Bariyer otomobilin içinden geçti

Kaza, Kabaoğlu Mahallesi’nde Prof. Baki Komşuoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. A.B.B. yönetimindeki 41 LT 960 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyer, otomobilin içinden geçerek arka kısma kadar uzandı.

Sürücü yaralı kurtarıldı

Vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkarılan sürücü A.B.B., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ve belediye ekipleri, bariyeri otomobilden çıkarmak için çalışma başlattı.

Vatandaşlar sürekli kazalardan şikayetçi

Kaza anına tanık olan Emirhan Kurt, bu bölgede sık sık benzer kazalar yaşandığını belirtti. Bariyerin sürücü kısmından arka bölüme kadar girdiğini söyleyen Kurt, sürücünün şans eseri hafif yaralı kurtulduğunu ifade etti.