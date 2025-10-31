Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde devrilen traktörün altında kalan Kadir Duran (37) yaşamını yitirdi.
Emirdağ’da traktör kazasında 1 kişi ölü
Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde meydana gelen kazada, traktör sürücüsü Kadir Duran (37) hayatını kaybetti. Olay, Veysel köyü yakınlarında gerçekleşti.
Kadir Duran idaresindeki traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Traktörün altında kalan Duran ağır yaralandı.
Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Duran’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Duran’ın cenazesi morga kaldırılırken, jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kazanın nedeni ve diğer detaylar araştırılıyor.